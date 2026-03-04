La Fundación Deportiva Municipal y Caixa Popular renuevan su colaboración para impulsar el running popular hasta 2028

La Fundación Deportiva Municipal (FDM), organismo público dependiente del Ayuntamiento de València, y Caixa Popular han firmado un nuevo convenio de colaboración para seguir impulsando el deporte popular en la ciudad durante los próximos años. El acuerdo ha sido suscrito por la presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, y por la directora general de Caixa Popular, Alicia Soler, con el objetivo de apoyar la organización de carreras populares en València.

“El Circuito de Carreras es la ‘joya’ de la Fundación Deportiva Municipal, un programa deportivo completo donde conjugamos el deporte de élite, el deporte popular y con el fomento de la práctica deportiva desde edades tempranas, con las pruebas infantiles”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Con este nuevo convenio, desde el Ayuntamiento de València seguimos apostando por sumar esfuerzos a través de la colaboración público-privada para trabajar por el deporte popular en nuestra ciudad”, ha recordado la concejala.

El convenio establece un marco de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València y la Carrera por la Solidaridad, dos de las iniciativas deportivas más participativas de la ciudad. Gracias a este acuerdo, Caixa Popular continuará dando nombre al circuito y colaborando en la organización y difusión de estas pruebas que reúnen cada año a miles de corredores y corredoras.

Campaña de promoción del deporte

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028 y da continuidad a la colaboración iniciada en años anteriores entre ambas entidades para fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía. La Fundación Deportiva Municipal, organismo del Ayuntamiento encargado de promover y organizar actividades deportivas en la ciudad, impulsa a través de este circuito un calendario de carreras populares abiertas a todos los niveles.

Foto de familia con los homenajeados, organizadores y autoridades / FDM

El acuerdo incluye una campaña de promoción del deporte entre escolares que consistirá en acciones informativas y visitas a centros educativos cercanos a las zonas donde se celebran las carreras, con el objetivo de animar a niños y niñas menores de 14 años a participar en las pruebas infantiles del circuito.

Con este convenio, ambas entidades refuerzan su compromiso con el deporte popular y con la promoción de hábitos de vida saludables, consolidando uno de los circuitos de running más participativos de la ciudad y fomentando la práctica deportiva entre personas de todas las edades.