La 10K Fem agota sus 3.000 dorsales y batirá su récord de participación

La Carrera 10KFem ha agotado los 3.000 dorsales disponibles para su 12ª edición, casi dos semanas antes de su celebración, el domingo 29 de marzo en València, lo que le permitirá batir su récord de participación.

Ante la elevada demanda y con el objetivo de ofrecer una última oportunidad a las corredoras que todavía desean participar, la organización pondrá a la venta 150 dorsales adicionales, que podrán adquirirse el viernes 20 de marzo a las 9 horas y hasta el domingo 22 de marzo, o hasta agotar existencias).

La prueba alcanza este año un récord histórico de participación, consolidándose como una de las citas deportivas femeninas más importantes del calendario. La 10KFem mantiene así su tendencia de ascendente, reflejo del interés por este evento que reúne a corredoras de diferentes edades y niveles deportivos.

Única carrera femenina homologada en España

"Esta edición se perfila como la más participativa de la historia, al haberse agotado los dorsales por primera vez, un hito que refuerza el posicionamiento de la carrera dentro del panorama nacional de pruebas femeninas. La 10KFem es, además, la única carrera femenina homologada en España, lo que permite que las marcas obtenidas por las participantes tengan carácter oficial", señaló Maravillas Aparicio, directora de la 10KFem.

Noticias relacionadas

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las corredoras pueden destinar 1 o 3 euros. En 2026 será la Asociación Red Aminata, establecida en València, y que trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina.