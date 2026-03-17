ATLETISMO
Sanción de dos años por dopaje a la keniana Nancy Jelagat
Jelagat ganó el Maratón Valencia en 2021, con un tiempo de 2:19:31
Estaba sancionada provisionalmente desde 2024, pero la sanción ya es definitiva por parte de la Unidad de Integridad del Atletismo
El atletismo vuelve a verse salpicado por un nuevo caso de dopaje tras la confirmación de la sanción de dos años a Nancy Jelagat, ganadora del Maratón Valencia en 2021. Y es que aunque la keniana ya estaba sancionada de forma provisional desde 2024, la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) ha confirmado ahora su positivo por furosemida, un diurético y agente enmascarador prohibido.
Meto proporcionó una muestra de orina en Iten, Kenia, el 12 de junio de 2024. Un mes después saltó la alarma con la presencia de la sustancia prohibida y aunque el caso ha acabado de resolverse casi dos años después por una disputa jurisdiccional entre las autoridades kenianas e internacionales, finalmente ha acabado por confirmar la sanción.
Eso sí, a sus 40 años y sin figurar grandes competiciones en su historial desde entonces, la sanción estaría ya cumplida, aunque ya no tenga efectos en una carrera deportiva que dejó atrás.
Su victoria en València
Su mayor éxito fue precisamente la victoria en el Maratón Valencia de 2021, en el que cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:19:31, logrando entonces la séptima mejor marca mundial del año y rebajando en 16 minutos su anterior mejor registro en una prueba de esa distancia. Ese año había sido segunda en el Medio Maratón de Berlín con un tiempo de 1:05.21, pero no partía entre las favoritas
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