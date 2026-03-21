La tradicional carrera Pas Ras al Port, la 10K más antigua de la ciudad, se retoma este domingo, 22 de marzo, después de haberse suspendido el pasado diciembre por alerta meteorológica, y recorrerá La Marina de València y la playa del Cabanyal en la 37a edición. La prueba tendrá lugar de 9:00 a 10:30 horas.

La mayor parte del itinerario tiene lugar por el interior del puerto y prácticamente no supondrá afecciones sobre el tráfico rodado. Las corredoras y corredores partirán desde el Passeig de la Remor, a la altura del Edificio Lanzadora en dirección hacia el Edificio del Reloj. Desde aquí, el itinerario de la carrera pasa por los tinglados en dirección hacia la Lonja de los Pescadores y cruza el puente móvil hacia el Passeig de Neptú. Seguirá por las calles de José Ballester Gozalvo y de Eugènia Viñes para entrar de nuevo a la Marina, de nuevo desde el Passeig de Neptú. Las y los atletas entrarán por la calle del Doctor Marcos Sopena hacia el puente móvil, por el vial en dirección hacia la Lonja de los Pescadores y, desde allá, continuarán hacia el Edificio del Reloj para volver a entrar en el Passeig de la Remor por el carril bici. Al final del Tinglado 2, el recorrido girará hacia la derecha para pasar por detrás de los edificios EDEM, Lanzadora y la antigua base de la Alinghi, y seguirá hacia el edificio Veles e Vents para bordearlo y llegar hasta la meta.

Recorrido y cortes de tráfico del 37º Pas Ras Al Port de este domingo en València / SD

Prohibido estacionar

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Estará prohibido estacionar desde las 22:00 horas del sábado 21 hasta las 11:00 horas del domingo 22 a ambos lados del vial a la altura del Tinglado número 2, desde el Edificio del Reloj hasta la antigua grúa portuaria, y también a ambos lados del Passeig de Neptú.