Comparte Maratón Valencia Clubes vuelve con 25 000 euros en ayudas para las escuelas de atletismo

Vuelve el programa Comparte Maratón Valencia-Clubes que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich pone en marcha a través de la Sociedad Deportiva Correcaminos, entidad organizadora de la prueba, y que tiene como objetivo de ayudar a las escuelas de atletismo de la provincia y que destinará hasta 25 000 euros entre los tres clubes que obtengan la mejor puntuación.

El presupuesto para sufragar la iniciativa parte directamente de los fondos destinados por el Maratón Valencia al proyecto Comparte Maratón Valencia –que, para 2026, cuenta con cerca de un millón de euros– y se repartirán entre los tres clubes que mejor puntuación obtengan de la siguiente manera: 12 000 euros, 8 000 euros y 5 000 euros. Las solicitudes se podrán presentar desde el 25 de marzo hasta las 14 horas del 9 de abril.

El objetivo principal de Comparte Maratón Valencia-Clubes, que en 2026 convoca su segunda edición, es que los clubes de atletismo federados dispongan de mayores medios humanos y técnicos para el impulso de las categorías de promoción (sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 y sub-20). Las bases de las ayudas se pueden consultar en la propia web del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Juan Manuel Botella, director general del Maratón Valencia, ha declarado: "Unos pocos miles de euros suponen la diferencia entre contratar o no a un entrenador, comprar material, pagar el viaje de un equipo a una competición o garantizar la propia supervivencia de una escuela de atletismo. Correcaminos hoy tiene la suerte de poner su granito de arena y apoyar a los deportistas más jóvenes, que son los más vulnerables, los más frágiles, pero también los que tienen más futuro. Allá donde podemos echar una mano en el atletismo estará Correcaminos y estará el Maratón Valencia".

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Primera edición

En su primera edición, lo ganadores fueron el CA Sprint Moncada, que consiguió la mayor puntuación y se llevó la ayuda de 12 000 euros; el CA Torrent, en segundo lugar y 8 000 euros; y en tercer lugar hubo un empate entre el CA Quart de Poblet y el CA Poblats Marítims, por lo que se decidió, de manera excepcional, que el premio no se compartiese y ampliar la dotación de las ayudas para que cada club recibiese 5 000 euros. Ninguno de estos clubes puede optar este año a las ayudas, por lo que los premios en 2026 llegarán a otras tres nuevas escuelas de atletismo valenciano.