Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletismo convocan la 17ª Olimpiada infantil
Se celebrará el sábado 23 de mayo en las Pistas de Atletismo del Estadio del Turia
El sábado 23 de mayo tendrá lugar una nueva edición de la ya tradicional OLIMPIADA INFANTIL, organizada por Nuevo Centro y el Valencia Club de Atletismo. Este año se alcanza ya la 17ª edición siendo el objetivo principal del evento crear un día festivo tanto para los niños como para sus familiares, a la vez de fomentar el deporte entre los más pequeños.
Podrán participar los niños y niñas nacidos entre 2013 y 2020. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán a través de la página web de Nuevo Centro o en el punto de información del centro comercial. La fecha tope de inscripción será el 15 de mayo, siempre y cuando no se llene antes el cupo y se cierre la inscripción con anterioridad. La recogida del dorsal y la acreditación se realizarán, del 19 al 21 de mayo, en el punto de información de Nuevo Centro, de 10 a 20 horas.
La Olimpiada consta de las siguientes pruebas por categorías:
- Categoría Pre-Benjamín: 40 metros lisos, lanzamiento de balón medicinal, 40 metros vallas y salto de longitud.
- Categoría Benjamín: Salto de longitud, 50 metros lisos, lanzamiento de balón medicinal y 50 metros vallas.
- Categoría Alevín: Lanzamiento de balón medicinal, 60 metros vallas, salto de longitud y 60 metros lisos.
- Categoría Infantil (Masculina y Femenina): 80 metros vallas, salto de longitud, 80 metros lisos y lanzamiento de balón medicinal.
Todos los niños por participar recibirán una camiseta conmemorativa, una gorra y una medalla.
Por la tarde a las 18.30h en la Plaza Exterior de Nuevo Centro se entregarán los premios a los 10 primeros de las diferentes categorías, con trofeos y lotes de regalos de los colaboradores, así como un sorteo de regalos entre todos los participantes.
Los tres clubes o colegios con más participación también serán premiados con:
- 1º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 300 euros.
- 2º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 200 euros.
- 3º Trofeo, Tarjeta Regalo de Nuevo Centro de 100 euros.
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