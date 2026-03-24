Albal y Catarroja acogerán la 5ª edición de la Carrera Solidaria 1km1vida València

El próximo domingo 29 de marzo, los municipios de Albal y Catarroja acogerán la quinta edición de la Carrera Solidaria 1km1vida València, un encuentro deportivo y solidario destinado a recaudar fondos para la recuperación de las comunidades afectadas por la dana. Se trata de una iniciativa impulsada por 1km1vida y la Fundación Vicente Ferrer (FVF) que una edición más, se unen para desarrollar un proyecto solidario que integra los valores humanistas del deporte: el esfuerzo, el respeto y el trabajo colectivo.

10K, 5K o caminata

La carrera contará con tres modalidades no competitivas para que cualquier persona pueda formar parte de este reto: carrera de 10 kilómetros, carrera de 5 kilómetros, y caminata familiar de 5 kilómetros. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web: https://1km1vida.org/valencia

Esta quinta edición de la Carrera Solidaria 1km1vida València contará nuevamente con el patrocinio de Panamar Bakery Group, cuyo apoyo permitirá que, por segundo año consecutivo, el 100 % de los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinen íntegramente a la Fundación Vicente Ferrer para seguir apoyando a la población afectada por la dana y permanecer al lado del pueblo valenciano mientras avanza su recuperación.

En la edición anterior participaron 2.000 personas y se recaudaron cerca de 50.000 euros. Este año, la carrera vuelve con la voluntad de seguir sumando apoyo, poniendo

el foco en el acompañamiento y la reconstrucción. La FVF trabaja de la mano de organizaciones locales de Valencia con el objetivo de unir esfuerzos y maximizar el impacto de las actuaciones. Junto a ellas se está contribuyendo a la reconstrucción emocional y material de las comunidades afectadas

Las acciones se centran en cuatro áreas prioritarias: por un lado, la rehabilitación de espacios educativos, centros de atención dedicados a las personas mayores y a la comunidad, y por otro el apoyo psicosocial tras la catástrofe. Toda la información detallada sobre la carrera y el destino de los fondos puede consultarse en la web oficial del evento: https://1km1vida.org/valencia.

Sobre la iniciativa 1km1vida

1km1vida, es una iniciativa impulsada por Juan Manuel Viera, ultrarunner canario y voluntario de la Fundación Vicente Ferrer, que en 2015 decidió iniciar este reto deportivo y solidario. A lo largo de los 11 años de vida de la iniciativa, se han recaudado más de 1.700.000 euros y se ha conseguido transformar la vida de más de 1.200 familias. Entre otros logros, se han construido 195 viviendas, se han edificado dos escuelas de refuerzo, se ha financiado un centro de ortopedia y rehabilitación y un centro de educación especial para niñas y niños con parálisis cerebral.

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Este movimiento sigue creciendo y sumando personas solidarias de todo el mundo que se unen a favor de la eliminación de las desigualdades a través de los valores del deporte. “Una carrera cuyo dorsal adquiere el mayor de los significados; un dorsal que literalmente cambia vidas”, asegura Juan Manuel Viera.