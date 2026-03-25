Cerca de 3.500 corredoras participarán el domingo en la Carrera 10KFem

Cerca de 3.500 corredoras participarán en la edición de 2026 de la Carrera 10KFem, que se celebrará el domingo, 29 de marzo en València. Este año la prueba ha crecido cerca de un 20% en el número de inscripciones "por lo que hemos alcanzado de nuevo nuestro récord histórico de participación", ha señalado Maravillas Aparicio, directora de la carrera, durante la rueda de prensa celebrada en El Corte Inglés de Colón.

En esta edición participarán corredoras de 32 provincias de España y 19 países diferentes, y el 29,51% de ellas harán su primera 10K, lo que representa un incremento de 2 puntos con respecto al año anterior. "Estamos muy contentas de ver cómo al aumentar el número de participantes, aumenta también el número de correderas que debutan en 10K, lo que indica que estamos atrayendo a más mujeres principiantes el deporte del running, que lograrán su gran hito este domingo".

Además de estrenar recorrido homologado en este 2026, la prueba volverá a contar con cinco puntos de animación con batukadas y charangas repartidas por los diferentes puntos, y las corredoras tendrán la ayuda de seis prácticas (liebres) que les ayudarán a conseguir sus mejores marcas, con los característicos globos de la prueba, donde figurarán los tiempos que irán desde los 48' hasta los 1h 10min.

La 10KFem continúa su camino para consolidarse año a año y en su 12ª edición la presencia de varias atletas de élite asegurará un gran nivel deportivo. En la presentación han participado Nair Asmat (Redolat Team) y Alba Martínez, además de Nela Gª Reboll (CD Galeno, campeona Veterana C en 2025), Charo Panizo (NLTT, que la acompañó en el podio) o Elena Fores (CA Torrent, Subcampeona Veterana B) y las atletas de los Entrenamientos Al10KFem con Serrano, Paloma Gomis y Amparo Escrich.

Víctor Javier Hernández, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, ha señalado durante la presentación que "para El Corte Inglés Valencia es un orgullo apoyar una carrera como la 10KFem, que tras más de una década se consolida como una cita necesaria y muy positiva. Este año, además, muchas mujeres correrán su primera 10K, lo que refuerza su valor como espacio de ocio deportivo. Es una prueba muy especial en la que las protagonistas son las mujeres, y seguiremos estando a su lado para impulsarla y ponerla en valor."

Por su parte, Rosa Hueso, de Renault, ha asegurado que "es un orgullo formar parte por primera vez de la 10KFem, un proyecto que destaca por su capacidad para fomentar el deporte, la igualdad y la solidaridad. Mucha suerte a todas las corredoras; será un placer compartir esta experiencia también como participante."

Aminata Soucko, de la entidad solidaria, ha dicho que "agradecemos esta oportunidad y la visibilidad que se da a nuestra labor. Trabajamos para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad, acompañándolas en su integración y en la defensa de sus derechos, además de sensibilizar contra la mutilación genital femenina. Somos una red de mujeres que nos apoyamos para salir adelante."

Presentación 10KFem de València. / SD

Cita imprescindible en el calendario

La 10K Fem volverá a ser cita imperdible para los clubes más emblemáticos del atletismo popular valenciano. Representantes de Nosotras Deportistas, Poblats Marítims, CA Quart de Poblet, Paterna Runners o Never Stop Running han acudido a la presentación y han compartido consejos y experiencias con dos de las prácticas que las acompañarán el domingo: Esther Java (Esther Java Nutrición Integrativa) e Inmaculada Casillas (Poblats Marítims). Y un año más, el recorrido forma parte del calendario oficial de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, manteniéndose como la única carrera femenina homologada de España (en la distancia de 10 km).

El circuito tiene salida y meta en el Paseo de la Alameda y llevará a las corredoras por grandes avenidas de la ciudad y por lugares emblemáticos como la zona de Mestalla y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por otra parte, el viernes y el sábado, de 10 a 20 horas, está prevista la celebración de la Feria de la Corredora, en la Planta de Deportes de El Corte Inglés de la Avenida de Francia de Valencia. Allí las inscritas podrán recoger la bolsa de la corredora que lleva la camiseta oficial de esta edición y el dorsal, así como productos de empresas colaboradoras (mandarinas Bouquet, cerveza triple cero tostada Ambar) y descuentos de El Corte Inglés y Olympikus.

Presentación Carrera10KFem de València. / SD

Compromiso solidario

Como cada edición, la organización ha elegido una entidad solidaria a la que las corredoras pueden destinar 1 o 3 euros. En 2026 será la Asociación Red Aminata, establecida en València, y que trabaja por la prevención y erradicación de la Mutilación Genital Femenina.

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La Carrera 10KFem – Día de la Mujer... ¡Deportista! es una carrera popular de categoría femenina organizada por Nosotras Deportistas, cuyo objetivo es fomentar el deporte femenino e impulsar la presencia de más mujeres en todos los ámbitos de decisión del deporte, desde la base hasta la élite. Cuenta además con la colaboración de diversas entidades tanto públicas como privadas y está dirigida a todas las aficionadas al running, principiantes o expertas, que quieran disfrutar del deporte en primera persona e inspirar a mujeres y niñas a hacer deporte. La carrera cuenta con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, Cárnicas Serrano, El Corte Inglés y Renault Retail Group, además de la colaboración del Ayuntamiento de València, Diputación de Valencia, Universitat Politècnica de València, Aquadeus, Bouquet (Anecoop), Coca-Cola, Ambar y Olympikus.