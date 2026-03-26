Carlos Tatay y Sánchez Mantecón, protagonizaron la jornada Runnker de la Carrera de las Empresas

La Facultad de Economía y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE) de la Universitat de València han acogido la IV Jornada Runnker Deporte y Empresa, un espacio de reflexión y ciencia que sirve de prólogo a la XIII Carrera de Empresas València by CYES.. A lo largo de todo el día, diversos paneles de expertos han desgranado cómo el deporte de base y de élite puede transformar la productividad y la salud en las organizaciones.

La jornada, con el patrocinio de FisioforYou, contaba con dos sesiones, mañana y tarde, la primera dirigida a un público más profesional y la segunda a los atletas populares interesados en preparar una prueba deportiva.

Sesiones de mañana

La jornada arrancaba con la apertura a cargo del decano de la Facultad de Economía, Francesc Muñoz Murgui, que daba la bienvenida a los asistentes y daba el pistoletazo de salida a un congreso que tendría como protagonista de la primera mesa la perspectiva económica de un evento deportivo.

Con el título «Metodologías de evaluación del impacto económico de un evento deportivo», Fernando Ortiz de Fez, jefe de eventos de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Antonino Martín Palacios profesor de la Universidad de Alicante y Vicent Fuertes Cabo de la agencia Plus Sports expusieron diferentes metodologías de medición y evaluación del impacto económico de un evento deportivo. Por su parte José Luis Silvestre, gerente de Grup Nostresport, expuso el caso concreto de medición para la Carrera de Empresas València.

Se desarrollaron varias mesas redondas / SD

En la segunda mesa, De l’alt rendimiento deportivo a la empresa: Cómo crear equipos saludables que rinden” el doctor Francisco Javier Basterra nos ha dado algunas claves del bienestar en el ámbito de las empresas y cómo introducir el deporte en un entorno corporativo mientras que María Marín (PRECISO) ha alertado sobre el coste del absentismo y el presentismo y el dr y vicedecano de la Facultad de Deportes y Actividad Física Pep Crespo (UV) ha destacado el valor de los deportistas de carrera dual como perfiles de alto potencial para las empresas.

Sesiones de tarde

La primera mesa de la tarde quería aproximarse a pautas y consejos para los atletas populares a la hora de preparar una prueba popular, ha contado con el doctor

Francisco Javier Oficial, quien ha aportado evidencia científica sobre la fisiología del corredor, y Salva Llana, quien ha recordado que "el descanso y la alimentación fresca son la base de la pirámide del éxito". Por su parte, Ignacio Celsi ha puesto el foco en la psicología, definiendo los valores como la brújula de cualquier corredor, y Pablo Salvador (FisioforYou) ha insistido en una preparación inteligente basada en la prevención de lesiones.

JORNADA RUNNKER 2026 22 / SD

Lecciones de la élite para el mundo corporativo

Uno de los momentos más destacados ha sido la intervención del piloto Carlos Tatay, quien ha compartido su proceso de superación personal, destacando que "el sacrificio y la disciplina aprendidos en la élite son herramientas vitales para cualquier nuevo reto". El triatleta profesional Roberto Sánchez Mantecón ha coincidido en este punto, aunque ha recomendado a los corredores amateurs utilizar la cita del 12 de abril como una "vía de escape y disfrute" necesaria frente a la rutina laboral.

JORNADA RUNNKER 2026 / SD

Presentación XIII Carrera de Empresas València by Cyes

Como colofón, se ha presentado oficialmente la XIII Carrera d’Empreses València by CYES. La organización ha confirmado que, a día de hoy, ya se superan los 7.700 inscritos, un ritmo superior al del año pasado en estas mismas fechas. El objetivo prioritario es igualar la gran participación de la edición anterior, aunque, dada la buena marcha de las inscripciones, se espera poder estar muy cerca de la cifra mítica de los 10.000 corredores para el próximo 12 de abril. Desde la carrera se ha agradecido el compromiso de los patrocinadores y colaboradores, un compromiso que Kelly Alegría, directora de Comunicación del

Grupo Vareser, reflejó en sus palabras. Entre las principales novedades de este año, destacan:

El espectáculo en el circuito: se contará con tres grupos de animación, dos puntos de DJ y, por primera vez en una carrera popular, se ensayará un "tifo" monumental en la salida de la 5K.

Sostenibilidad e inclusión: el evento apuesta por el residuo cero y por una categoría inclusiva liderada por la exatleta paralímpica Ruth Aguilar.

Recorridos: la prueba de 5K mantiene su trazado habitual, mientras que la 10K presenta ajustes mínimos debido a las obras en la avenida Pérez Galdós.

Ambos recorridos homologados por la RFEA.

Compromiso solidario con ASPANION

Finalmente, se ha anunciado que el Proyecto Solidario 2026 estará destinado a ASPANION (Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana). Los fondos recaudados se destinarán al campamento “Diversión sin barreras”, que ofrece un espacio de ocio y apoyo para menores afectados por la enfermedad y sus familias, como ha mencionado su presidente D.Jesús Mª González Marín. La organización recuerda que el año pasado ya se demostró el músculo solidario de la prueba donando cerca de 10.000 € en material post-DANA.

Sobre La Carrera de Empresas València by Cyes

La XIII edición de la Carrera de Empresas València by CYES, que tendrá lugar el domingo 12 de abril 2026, es el mayor evento de deporte corporativo de la Comunitat Valenciana y segundo de España tras la Carrera de Empresas de Madrid. Este año 2026 el evento alcanzará su decimotercera edición, tras celebrar su primera edición en 2012 y no haber podido desarrollarse las ediciones de 2020 y 2021 a causa de la pandemia.

Noticias relacionadas

La edición 2026 volverá a contar con sus dos circuitos, de 5k y 10k, homologados por la Real Federación Española de Atletismo.