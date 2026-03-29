Cristina Juan vence en una 10KFem de récord

València ha vuelto a convertirse en el epicentro del running femenino este domingo 29 de marzo con la celebración de la 12ª edición de la Carrera 10KFem, una cita ya consolidada como la única prueba femenina homologada de 10 kilómetros en España. Pese a las bajas temperaturas, el viento y el cambio de hora, cerca de 3.500 corredoras tomaron la salida para protagonizar una jornada marcada por el esfuerzo, la superación y el ambiente festivo.

Dominio de Cristina Juan

En lo deportivo, la prueba tuvo un claro protagonismo desde los primeros compases. Cristina Juan, del C.A. Cárnicas Serrano, lideró la carrera con autoridad desde el inicio, imponiendo un ritmo sólido que le permitió cruzar la meta en 36:07 y hacerse con la victoria. El podio lo completaron Marta Gómez (Teamergy), segunda con un tiempo de 36:43, y Elia Fuentes (C.A. Cárnicas Serrano), tercera en 37:01, en una llegada de alto nivel competitivo. Tras la carrera, la ganadora destacó sus buenas sensaciones desde el primer momento, así como el ambiente del público y el carácter especial de una prueba que permite a las mujeres ser protagonistas absolutas en el circuito.

Cristina Juan dominó con autoridad / Kike Taberner y Fede Fotografía 42krunning

El podio / Kike Taberner y Fede Fotografía 42krunning

Gran organización por parte de Nosotras Deportistas

Más allá de los resultados, la directora de la prueba, Maravillas Aparicio, de Nosotras Deportistas puso en valor el significado de la distancia para muchas participantes. Según explicó, "completar los 10 kilómetros supone para muchas corredoras un reto equiparable a un maratón, fruto de meses de preparación. Por ello, la organización trabaja para ofrecer una experiencia completa, con siete cajones de salida, un recorrido homologado y una animación constante que acompañe a las participantes hasta la meta".

Fomento de la participación femenina en el deporte

El impacto social del evento también volvió a ser uno de sus pilares. La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, destacó el crecimiento de la participación femenina y el papel de la prueba como espacio de visibilidad, deporte y comunidad: “Es emocionante ver cómo cada año más mujeres se suman a este reto. La 10KFem es visibilidad, es deporte y es comunidad. Desde la Generalitat seguiremos apoyando iniciativas que impulsan la igualdad”. En la misma línea, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, que también tomó parte en la carrera, subrayó el componente emocional de una cita que muchas corredoras viven acompañadas de familiares y amigas, donde el verdadero éxito radica en cruzar la línea de meta; “El verdadero éxito es cruzar la meta. Es una carrera que se vive en familia, con amigas, con madres e hijas. Las caras al llegar lo dicen todo”.

Gran participación

La 10KFem continúa además ampliando su alcance tanto en nivel competitivo como en participación. En esta edición han estado representadas 32 provincias y 19 países, con un dato significativo: casi el 30% de las corredoras debutaban en la distancia, lo que refuerza el papel de la prueba como puerta de entrada al running para miles de mujeres.

En su vertiente solidaria, la carrera ha mantenido su compromiso social permitiendo colaborar en 2026 con la Asociación Red Aminata, organización valenciana centrada en la prevención y erradicación de la mutilación genital femenina.

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Organizada por Nosotras Deportistas, la Carrera 10KFem – Día de la Mujer… ¡Deportista! se reafirma como una de las citas destacadas del calendario nacional. Más allá de la competición, el evento impulsa la práctica deportiva femenina y fomenta la presencia de las mujeres en todos los niveles, desde la iniciación hasta la élite. La prueba cuenta con el respaldo de instituciones públicas y entidades privadas, entre ellas la Generalitat Valenciana, Cárnicas Serrano, El Corte Inglés y Renault Retail Group, así como la colaboración del Ayuntamiento de València, la Diputación de Valencia, la Universitat Politècnica de València, Aquadeus, Bouquet (Anecoop), Coca-Cola, Ambar y Olympikus.