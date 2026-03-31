Carrera Pedestre de Sant Vicent
La XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent de La Nucía tendrá 8 km. de puro trail
La prueba se celebrará el lunes 12 de abril y contará con tres categorías: carrera, senderismo y marcha nórdica
El domingo 12 de abril se celebrará la XXI Carrera Pedestre de Sant Vicent que volverá a tener su salida desde la plaça Major de La Nucía. Esta carrera campo a través de 8 km. tendrá tres categorías: carrera, senderismo (Volta a Peu) y marcha nórdica, y tendrá su meta en la ermita del Captivador, donde se realizarán las “carreras infantiles” a partir de las 11,30 horas. Las inscripciones se pueden realizar en: https://grupobrotons.com/event/xxi-carrera-pedestre-sant-vicent-en-la-nucia-2026
La Carrera Pedestre de Sant Vicent recuperó el pasado año su recorrido original con salida desde la plaça Major y meta en la ermita del Captivador, donde se celebran ese fin de semana “les Festes de Sant Vicent Ferrer del Captivador”, y este año volverá a repetir trazado. Esta carrera está organizada por el Club de Atletismo de La Nucía- CAB y el Club de Senderismo La Nucía con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía, l’Associació de Penyes y Majorals 2026-Penya Els Festers, Equipo Off Rod La Nucía y Coloma La Nucía Bike Club.
Carrera de 8 kilómetros
La carrera pedestre (carrera campo a través, cross o trail) es de carácter libre. El único requisito es ser mayor de 16 años (los menores de edad deben presentar autorización, disponible en la web del evento). El recorrido tendrá una distancia de 8 kilómetros con subidas y bajadas continuas a través de sendas desde la plaça Major (salida a las 9,30 horas) hasta la Ermita de Sant Vicent del Captivador (llegada). La inscripción previa tendrá un coste de 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 € presencial en la salida.
El precio de la inscripción incluye: avituallamiento, consigna, fotografías, cronometraje, seguro, servicio sanitario y también incluye servicio de autobús de vuelta desde la meta al punto de salida, en plaça Major. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web: https://grupobrotons.com/event/xxi-carrera-pedestre-sant-vicent-en-la-nucia-2026/
Trofeos y premios
La carrera pedestre dará trofeo a los 3 primeros clasificados de la prueba absoluta (masculino y femenino). También habrá trofeos para los tres primeros clasificados locales (masculino y femenino) y por categoría (masculino y femenino). Cada corredor participante recibirá una medalla conmemorativa y una bolsa de participante.
En las carreras infantiles habrá también medalla y trofeos por categoría (masculino y femenino).
Volta a Peu y Marcha Nórdica
La Volta a Peu y Marcha Nórdica de Sant Vicent se realizarán por el mismo recorrido que la Carrera Pedestre con salida desde la plaça Major y llegada en la ermita de Sant Vicent pero andando de forma neutralizada y sin competición, para que todo el mundo que lo desee pueda realizarla, sin ser necesario una gran condición física. La Volta a Peu la podrán realizar tanto senderistas como “nordic walking”. El precio de la inscripción es el mismo 12 € general (hasta 9 de abril a las 23,59 horas) y de 15 euros el día de la prueba. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web: https://grupobrotons.com/event/xxi-carrera-pedestre-sant-vicent-en-la-nucia-2026/
Las Carreras Infantiles de Sant Vicent comenzarán el domingo sobre a las 11,30 horas, una vez finalizada la Carrera Pedestre, en la misma Ermita de Sant Vicent del Captivador de La Nucía. Está destinada a niños y niñas hasta 15 años. En cada categoría se correrán diferentes distancias. El precio de la inscripción es de 4 euros preinscripciones y de 6 euros el día de la prueba en la ermita de Sant Vicent del Captivador. La preinscripción se podrá realizar sólo vía internet en la web.
- Campeonas de Copa con una remontada para la historia
- La postura del Celta de Vigo con Unai Núñez de cara al verano
- Hugo González, excanterano del Valencia CF, marca el gol de la jornada con una falta impecable en el 92'
- Enzo Barrenechea, sobre su vuelta a Valencia: 'Lo que necesitaba... mi familia
- Cambio radical en la situación de Ferran Torres
- El 'debut soñado' del nuevo técnico del Valencia CF Mestalla
- SUPER caza en València a Justin de Haas, el primer fichaje del Valencia CF 26/27
- Sí' rotundo a Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski y Unai Núñez