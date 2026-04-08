Inscripciones abiertas para la Carrera de la Mujer de València

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana regresará a Valencia el próximo 7 de junio (9:00 horas) con esta nueva fecha en el calendario, más próxima al verano, como principal novedad. Desde este miércoles 8 de abril es ya posible inscribirse a la esperada carrera popular de la 'Marea Rosa' a través de la web oficial. Tras las pruebas de Gran Canaria (ya celebrada), Madrid del 10 de mayo, y Vitoria – Gasteiz del 31 de mayo, el circuito de la Carrera de la Mujer tendrá su tradicional cita en la Comunitat Valenciana de unos 6,5 km de recorrido, que se podrá completar corriendo o caminando, y tras el cual se celebrará el esperado festival de fitness y aeróbic de una hora. La feria SportWoman, donde las participantes recogen sus camisetas Oysho y la bolsa de la corredora, será el viernes 5 de junio de 16 a 20 horas, y el sábado 6 de junio de 10 a 20h ininterrumpidamente en la Feria de Valencia, pabellón 7.

Ya es posible inscribirse y habrá hasta 100 inscripciones totalmente solidarias a beneficio de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro creada en el año 2002, con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad. Está integrada por profesionales, mayoritariamente mujeres, formadas en intervención social y con inquietudes por la inclusión social de las mujeres más vulnerables de nuestra sociedad: víctimas de violencia de género y minorías étnicas.

En este 2026, un euro de cada inscripción en València seguirá siendo para la Fundació Horta Sud, para seguir trabajando por intentar recobrar la normalidad en la región tras la DANA, aunque haya pasado ya casi un año y medio. En los primeros meses, la Fundació Horta Sud dio respuesta a las necesidades más urgentes con ayudas directas y en especie por valor de más de 1,5 millones de euros, llegando a más de 300 asociaciones. Con las dos convocatorias de Transformem en Xarxa han destinado medio millón de euros a 111 proyectos, con la participación de 325 asociaciones trabajando conjuntamente, con la colaboración de otras entidades y empresas comprometidas. Puede parecer que se ha vuelto a la normalidad, pero los retos siguen muy presentes. Por eso, seguir dando respuesta al territorio es más importante que nunca. Porque reconstruir no es solo reparar, es hacer posible que la comunidad siga adelante. En la sección +SolidariAs este año en Valencia estará representada la Asociación AMU que trabaja para impulsar el conocimiento y la investigación del melanoma uveal, un tipo de cáncer poco frecuente y que afecta al ojo.

La gran cita de València será el 7 de junio. / Cesar March

Buenas cifras de inscripción y solidarias

La Carrera de la Mujer, al finalizar la última de las 9 carreras de este 2026, hará una aportación de 100.000€ a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000€ más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000€ en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

En este pasado 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. En 2026 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades,luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

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