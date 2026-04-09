Chema Martínez regresa como embajador de Wings For Life World Run Valencia

València volverá a convertirse el próximo 10 de mayo en uno de los epicentros mundiales de Wings for Life World Run, la carrera solidaria simultánea más grande del planeta. Un evento único que reúne a miles de personas en todo el mundo con un mismo propósito: correr por quienes no pueden y acelerar la investigación para encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

En esta nueva edición, la cita valenciana estará marcada por dos hitos especialmente significativos: el regreso del atleta Chema Martínez (Madrid, 1971), que vuelve a la gran carrera global desde su última participación en 2016, y la conmemoración del décimo aniversario del accidente y la primera participación de Cisco García (Córdoba, 1982), el embajador nacional de Red Bull para este evento.

Volver a correr por algo más grande

Diez años después de su histórica y última participación en Wings for Life World Run, donde firmó una actuación memorable de 66,25 km, Chema Martínez regresa a la carrera como embajador en Valencia 2026. El madrileño representa mucho más que a la élite del atletismo y su regreso a esta carrera tiene una carga simbólica a favor de una causa global que va más allá de la competición. “He corrido muchas carreras en mi vida, pero muy pocas con un propósito tan claro como Wings for Life. Volver como embajador en Valencia 2026 es volver a correr por algo más grande que todos nosotros: cada dorsal es ciencia, cada zancada es esperanza y cada euro recaudado se convierte en investigación real sobre la lesión medular. Tengo muchas ganas de regresar y volver a sentir la energía única que siempre tiene esta carrera”, afirma el fondista.

Chema Martínez, en su última participación en la prueba de València, en 2017. / Wings for Life

Este regreso tiene lugar en la edición en la que se cumplen diez años desde el accidente que cambió la vida del atleta Cisco García y su primera participación en Wings for Life World Run. Desde entonces, el deportista, conferenciante y referente internacional se ha convertido en una de las voces más inspiradoras del evento y en un firme defensor de la investigación científica. Su historia representa mejor que ninguna el espíritu de la carrera: resiliencia, movimiento y futuro. “Valencia siempre me recuerda que, aunque mi vida cambió en un instante, mis ganas de seguir avanzando no se han detenido. Llevo cinco años como embajador de Wings for Life y en 2026 vuelvo a la carrera de Valencia con el mismo mensaje que comparto en mi documental: no se trata de lo que perdemos, sino de todo lo que aún podemos poner en marcha. Aquí corremos para que la investigación avance más rápido y para estar un paso más cerca de la cura de la lesión medular”.

Correr para investigar: el impacto real de Wings for Life

Wings for Life World Run no es una carrera convencional. Su innovador formato, sin línea de meta fija y con el Catcher Car como meta móvil, permite que participantes de todos los niveles, ya sea corriendo, caminando o en silla de ruedas, formen parte de una experiencia global única. Pero su verdadero valor está en su impacto: el 100% de las inscripciones y donaciones se destina a la investigación científica.

Desde su creación, la Fundación Wings for Life ha financiado proyectos en todo el mundo, con el apoyo de Red Bull, contribuyendo al avance constante hacia tratamientos efectivos y, en última instancia, una cura. En España, este compromiso se materializa en proyectos como el liderado por Alejandro Arriero-Cabañero, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uno de los centros de referencia en lesión medular: “Desde el laboratorio y en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo vemos cada día lo vital que es el progreso en investigación. Wings for Life hace posible que proyectos como el mío sigan avanzando, por eso la carrera de Valencia 2026 es mucho más que un evento deportivo: es financiación que acelera el conocimiento. Participar o apoyarla significa impulsar la ciencia hacia mejores tratamientos y, ojalá, hacia una cura”.

Una de las últimas ediciones de la prueba en València. / Wings for Life

Un movimiento global con sede en València

La dimensión global del evento está liderada por figuras clave como Colin Jackson (Cardiff, 1967), ex atleta de velocidad y vallas, medallista olímpico y campeón del mundo. En su papel como Director Deportivo Internacional de Wings for Life World Run, supervisa el desarrollo de esta carrera simultánea en todo el mundo. Cada año, cientos de miles de corredores participan en más de 170 países (310.719 runners en 2025), consolidando el evento como la mayor carrera solidaria del planeta, tanto por su alcance como por su impacto directo en la investigación.

Noticias relacionadas

Valencia es la principal sede de la carrera en España, en paralelo a ciudades como Viena, Dubái, Nueva York, Ciudad del Cabo o Melbourne, que acogen de forma simultánea esta cita global. La edición de Wings for Life World Run Valencia 2026 volverá a reunir a atletas y participantes anónimos en una jornada marcada por la emoción, la energía colectiva y el compromiso social, con salida desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias a partir de las 13:00 horas. Además, los corredores podrán sumarse desde otros puntos del país como Barcelona, Sevilla, Almería, Bilbao o Toledo a través de la app oficial del evento.