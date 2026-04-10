Recorrido y cortes de tráfico en València por la Carrera de Empresas

La XIII edición de la Carrera de Empresas Valènciallega este domingo 12 de abril a las calles de Campanar. La prueba, que volverá a contar con sus dos circuitos, de 5k y 10k, homologados por la Real Federación Española de Atletismo, espera alcanzar los 10.000 participantes, tras haber batido su récord de participación de 9.400 corredores en la edición 2025.

Los participantes en esta carrera reciben la denominación de 'runnkers', palabra que pretende reflejar su doble vinculación con el mundo del atletismo (“runners”) y el trabajo (“workers”). La Carrera de Empresas Valencia pretende convertir el deporte en un nexo de unión entre los trabajadores de las empresas que participan en ella, y fomentar una actitud distendida y colaborativa con los propios compañeros y los otros “runnkers” participantes. Los Runnkers, no son solo corredores populares, son corredores y trabajadores, que encuentra en los valores del deporte su inspiración para afrontar sus retos personales y profesionales. Esta carrera celebró su primera edición en el 2012, y alcanzará este 2026 su decimo tercera edición, tras no haber podido celebrarse en 2020 y 2021 a causa de la pandemia.

Recorrido y cortes de tráfico

Las vías por donde pasará el itinerario de la XIII Carrera de Empresas València 2026 en el distrito de Campanar, de 9:00 a 10.:40 horas, son las avenidas Mestre Rodrigo, General Avilés y Pío Baroja, así como la calle Pare Barranco (camino-carretera que desemboca en Benimàmet) y partida de Dalt en el caso de la 10k.

Con motivo del evento, la avenida Mestre Rodrigo, entre las rotondas del Camp de Túria y de La Safor, permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6:00 y las 12:00 horas. Estará prohibido estacionar en ese mismo tramo desde el sábado 11 a las 22:00 horas y hasta el domingo 12 a las 14:00 horas.

Hay que añadir que en la avenida Mestre Rodrigo, entre la calle de la Safor y la avenida del General Avilés, se habilitará un carril para el tráfico residual de residentes.

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