10.577 runners inscritos, récord de participación en la prueba masculina y femenina de 10K, y récord de finishers en la XIII Carrera de Empresas València by CYES
València se vuelca en una edición histórica marcada por la alta participación y el éxito organizativo
El evento reafirma su posicionamiento como referente del deporte corporativo con resultados récord
CYES
La XIII Carrera de Empresas València by CYES ha vuelto a superar todas las expectativas en la mañana del domingo 4 de mayo, con una participación récord de 10.577 inscritos, consolidándose como una de las pruebas populares de referencia del calendario valenciano.
La cita, organizada por Grupo Nostresport., contó con dos distancias homologadas por la RFEA de las que la participación ha sido del 59% para la 5K y el 41% para la 10K. Sobre estos inscritos han sido finishers, han cruzado la línea de meta, resultados provisionales todavía, 8.124 atletas, 3.300 la 10K y 4.824 la 5K. Si atendemos a la distribución por sexo la carrera ha contado con un 38% de participación femenina y un 62% de masculina.
Ganadores individuales
La jornada fue especialmente memorable gracias al altísimo nivel competitivo. Se batieron los cuatro récords absolutos de la carrera, en ambas categorías y distancias:
10K Masculino: Germán Císter Lázaro (Decathlon) – 00:31:31. Récord de la prueba
10K Femenino: Lucía Valero Garrido (365 Rider) – 00:35:45 Récord de la prueba
5K Masculino: Edison Castellano (Iberdrola) – 00:15.33
5K Femenino: Aria Aberley-Barker (individual) – 00:17:55
Ganadores por equipos e inclusiva
La clasificación definitiva por equipos e inclusiva se hará pública en un par de día una vez atendidas las posibles incidencias de cronometraje en caso que hubiere.
Entrega de premios
La ceremonia oficial de entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves 16 de abril a las 19:00 horas en el Teatro La Plazeta, donde se reconocerá a los mejores equipos y participantes de esta edición.
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