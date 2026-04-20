El Circuito Caixa Popular de Carreras regresa con la única prueba que se celebra en sábado y por la tarde

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València regresa este sábado, 25 de abril, con la celebración de la VII Volta a Peu per la Discapacitat, una de las pruebas más representativas del calendario por su marcado carácter inclusivo. La carrera está organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y tendrá lugar en el barrio de Sant Pau, con salida y meta en la avenida Maestro Rodrigo.

A las 18:00 horas

La prueba se celebrará sobre un recorrido previsto de 5 kilómetros. Dará comienzo a las 18:00 horas, dado que es la única prueba del circuito que se disputa en horario vespertino, y también la única en sábado. Tal como se ha adelantado desde la organización, se prevé un amplio número de participantes, entre los que destacan los provenientes de entidades y colectivos vinculados al deporte adaptado, como asociaciones y federaciones que trabajan con personas con discapacidad.

El objetivo de esta jornada que combina deporte, integración y sensibilización social es, fundamentalmente, poner de relieve el hecho de que el deporte ha de ser accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Por ello, uno de los elementos diferenciales de la carrera es la inclusión de modalidades específicas dentro de la competición, tanto en categoría masculina como femenina, adaptadas a diferentes realidades: discapacidad intelectual y sensorial, discapacidad física y orgánica y participación en silla de ruedas. Este enfoque permite garantizar la participación en condiciones de igualdad y refuerza el carácter inclusivo del evento dentro del circuito.

Carreras infantiles

Como es habitual en las pruebas del Circuit, la jornada se completará con las carreras infantiles para menores de 14 años, con recorridos adaptados por edades; y con la modalidad participativa denominada ‘A tu Ritmo’, que está pensada para que cualquier persona pueda completar la distancia sin exigencia competitiva. De este modo, la carrera vuelve a abrirse a todos los perfiles para fomentar la práctica del deporte y la participación ciudadana en un ambiente accesible y familiar.

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La VII Volta a Peu per la Discapacitat está organizada por la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València en colaboración con la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. La cita se ha consolidado como una de las pruebas más singulares del calendario por su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte.