El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València llega a Montserrat y Paterna

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación 'la Caixa', sigue su camino solidario en esta 12ª edición haciendo parada, este próximo fin de semana, en Montserrat y Paterna.

El estrenado Circuito de Carreras by Diputació de València, la nueva iniciativa impulsada junto a la institución que se integra dentro del calendario de pruebas de RunCáncer, llega a estas localidades con mucha fuerza con sus carreras competitivas, que completan un calendario de más de 100 marchas.

El viernes 24 de abril será el turno de Montserrat, que este año se suma a RunCáncer con una carrera de 5 kilómetros. La prueba estaba prevista para el 6 de marzo, pero tuvo que ser aplazada a causa de la alerta por lluvias decretada en su momento. De este modo, Montserrat finalmente celebrará su fiesta solidaria contra el cáncer este viernes 24 de abril a partir de las 19:00 horas. Junto a la carrera, también tendrá lugar la tradicional marcha, con el mismo recorrido de 5 kilómetros.

A Montserrat le seguirá, ese mismo fin de semana, Paterna. El municipio valenciano de l'Horta Nord celebrará el domingo 26 de abril su carrera de 4,5 kilómetros. Los corredores, que tendrán la oportunidad de hacer un buen doblete solidario el próximo fin de semana, tomarán la salida a partir de las 10:00 horas.

A los corredores, les seguirán los participantes de la caminata, que también marcharán por las calles de la localidad por el mismo circuito de 4,5 kilómetros. Aunque RunCáncer ha incluido carreras desde sus primeras ediciones, nunca hasta ahora habían formado parte de un circuito estructurado dentro del propio.

El próximo fin de semana súper solidario se redondeará además con dos marchas más de RunCáncer en Benetússer y Aielo de Malferit el domingo 26 de abril.

Circuito Runcáncer. / SD

100% solidario

Las inscripciones 100% solidarias a todas las pruebas, carreras y marchas, están disponibles en la web oficial de RunCáncer. Asimismo, los dorsales para participar en las marchas (no en las carreras) también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avenida del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando más de 50 proyectos de investigación.

El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València. / SD

En esta edición de 2026, RunCáncer ha celebrado sus primeras once pruebas, reuniendo a 12.000 participantes y sumando cerca de 55.000 euros.

Circuito de Carreras

En su 12.ª edición, se ha puesto en marcha el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València. Una nueva iniciativa, impulsada junto a la institución, que se integra dentro del calendario de marchas y carreras del circuito y que dota de entidad propia a las pruebas competitivas celebradas en los municipios.

Circuito Runcáncer. / SD

Los corredores pueden seguir inscribiéndose carrera a carrera de forma individual, y al mismo precio por dorsal (5 euros 100% solidarios). Los participantes que completen más de la mitad de las carreras puntuables que componen el calendario de este año, optarán a la clasificación final del circuito.

Por el momento, el calendario de RunCáncer se compone de más de 100 marchas, que se realizan caminando, y de un total de 14 carreras, a las que pueden unirse alguna más en próximas fechas.

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Calendario de carreras puntuables