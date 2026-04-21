La carrera Wings for Life World Run regresa a València

El próximo 10 de mayo regresa a la ciudad de València Wings For Life World Run. Es la fecha elegida este año para que, a las 13:00 horas arranque un evento único que se desarrolla de forma simultánea en 170 países de todo el mundo.

La carrera celebra este año su 12ª edición y lo hace con un formato en el que los deportistas corren por mantenerse delante del Virtual Catcher Car. Un coche virtual que arrancará 30 minutos después de la salida a 14 km/h e irá aumentando su velocidad de forma constante hasta alcanzar a los últimos atletas.

En esta nueva edición, la cita valenciana estará marcada por dos hitos especialmente significativos: el regreso del atleta Chema Martínez (Madrid, 1971), que vuelve a la gran carrera global desde su última participación en 2016, y la conmemoración del décimo aniversario del accidente y la primera participación de Cisco García (Córdoba, 1982), el embajador nacional de Red Bull para este evento.

Un evento 100% solidario

Wings for Life World Run no es una carrera convencional. Su innovador formato, sin línea de meta fija y con el Catcher Car como meta móvil, permite que participantes de todos los niveles, ya sea corriendo, caminando o en silla de ruedas, formen parte de una experiencia global única. Pero su verdadero valor está en su impacto: el 100% de las inscripciones y donaciones se destina a la investigación científica para ayudar a encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

El Jardín del Turia y la Ciudad de la Artes y las Ciencias como escenario

El 10 de mayo, ya sea a través de la APP o de forma presencial, deportistas de todo el planeta, a la misma hora, se unirán a la iniciativa Wings For Life World Run. En España, la sede escogida por la fundación ha sido València por segundo año consecutivo.

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Una carrera que se disputa de forma simultánea por todo el mundo. / SD

La carrera presenta un trazado circular de 2,5 km, lejos del tráfico rodado totalmente accesible, que estará ubicado en el Antiguo Cauce del Río Turia. El punto de salida y meta estará situado junto al Museo Príncipe Felipe con acceso directo desde la rotonda de la Calle Menorca junto al puente l’Assut de l’Or. Una carrera diferente para los amantes del running.