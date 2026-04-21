Recorrido y cortes de tráfico en València por la 15K Abierta al Mar

Nuevo evento deportivo en València. La 15K Valencia Abierta al Mar llega a su décimo cuarta edición este domingo 26 de abril. Los corredores y corredoras podrán seguir disfrutando de la maravillosa meta en paralelo a primera línea de playa. Y además, para quienes no quieran o puedan afrontar una distancia tan ambiciosa, continúa la prueba paralela de la mitad, 7,5 kilómetros que celebra este año su sexta edición (con salida, también a las 9:00h. desde el mismo lugar).

La carrera vuelve al primer semestre del año, esto es, se acerca a sus orígenes, cuando era el primer gran fondo de cada ejercicio en la ciudad del running, con un circuito homologado (para la distancia de 15K) lleno de vías y avenidas que dan acceso al mar.

15K Valencia Abierta al Mar es una carrera perfecta para hacer marca personal. Salida cerca del Paseo Marítimo, con un trazado lleno de vías y avenidas que dan acceso al mar. Perfecto para mejorar tiempos o como prueba de rodaje de entrenamiento para los amantes del running.

Recorrido y cortes de tráfico

El pistoletazo de salida de ambas pruebas será desde la Avd. dels Tarongers, aproximadamente a la altura del edificio Azalea UPV a las 09:00h. En cuanto a los cortes al tráfico, éstos comenzarán previsiblemente sobre las 8:30 horas y afectarán a calles como José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Eugènia Viñes, Doctor Marcos Sopena, Doctor Lluch, Séquia de la Cadena, avenida de Tarongers, calle de la Reina, Doctor Josep Juan Dómine y la Marina de València.

Recorrido de la Valencia Abierta al Mar. / SD

Tanto la salida como la meta están ubicadas en el Paseo Marítimo, a la altura de José Ballester Gozalvo número 27, con lo que no se producirán cortes al tráfico por el montaje o desmontaje de esta infraestructura.

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