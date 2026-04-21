Recorrido y cortes de tráfico en València por la 15K Abierta al Mar
Una nueva cita para los amantes del running en su décimo cuarta edición que se celebra este domingo 26 de abril
Nuevo evento deportivo en València. La 15K Valencia Abierta al Mar llega a su décimo cuarta edición este domingo 26 de abril. Los corredores y corredoras podrán seguir disfrutando de la maravillosa meta en paralelo a primera línea de playa. Y además, para quienes no quieran o puedan afrontar una distancia tan ambiciosa, continúa la prueba paralela de la mitad, 7,5 kilómetros que celebra este año su sexta edición (con salida, también a las 9:00h. desde el mismo lugar).
La carrera vuelve al primer semestre del año, esto es, se acerca a sus orígenes, cuando era el primer gran fondo de cada ejercicio en la ciudad del running, con un circuito homologado (para la distancia de 15K) lleno de vías y avenidas que dan acceso al mar.
15K Valencia Abierta al Mar es una carrera perfecta para hacer marca personal. Salida cerca del Paseo Marítimo, con un trazado lleno de vías y avenidas que dan acceso al mar. Perfecto para mejorar tiempos o como prueba de rodaje de entrenamiento para los amantes del running.
Recorrido y cortes de tráfico
El pistoletazo de salida de ambas pruebas será desde la Avd. dels Tarongers, aproximadamente a la altura del edificio Azalea UPV a las 09:00h. En cuanto a los cortes al tráfico, éstos comenzarán previsiblemente sobre las 8:30 horas y afectarán a calles como José Ballester Gozalvo, Isabel de Villena, Eugènia Viñes, Doctor Marcos Sopena, Doctor Lluch, Séquia de la Cadena, avenida de Tarongers, calle de la Reina, Doctor Josep Juan Dómine y la Marina de València.
Tanto la salida como la meta están ubicadas en el Paseo Marítimo, a la altura de José Ballester Gozalvo número 27, con lo que no se producirán cortes al tráfico por el montaje o desmontaje de esta infraestructura.
Afecciones en el transporte público
Con motivo de la 15K y 7,5K de este domingo, EMT València ha planificado nuevos itinerarios en un total de 8 líneas. Se puede llegar lo más cercano posible a las pruebas con las líneas 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99. Toda la información puede consultarse en la sección ‘Última Hora’ de la web de la EMT, en la aplicación móvil y en redes sociales. En cuanto al tranvía, las líneas 4, 6 y 8 sufrirán afecciones mientras dure la carrera. Se recomienda consultar los canales de Metrovalencia para conocer más detalles.
- ¿Qué le pasa a Gonçalo Guedes?
- La Real Sociedad responde a Soler tras su vídeo viral
- La dedicatoria más emotiva de Carlos Soler tras ganar la Copa del Rey con la Senyera al cuello
- Baja de última hora en el Valencia CF para viajar a Son Moix
- De la zona Aragonés a la zona Meriton: el declive competitivo del Valencia CF
- Dos jugadores abandonan la expedición del Valencia Basket de urgencia y causan baja ante el Girona
- Novedades con Hugo Duro y Unai Núñez en la última sesión previa al Mallorca-Valencia CF
- El Diego López que necesita el Valencia CF 'está' en Mallorca