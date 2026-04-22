La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia 2026 seguirá apoyando a los afectados por la Dana

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que regresa a Valencia el próximo domingo 7 de junio, no se olvida de los municipios y vecinos valencianos afectados por la Dana. En esta edición de 2026, la organización destinará de nuevo un euro de cada inscripción a la Fundació Horta Sud. En 2025, la Carrera de la Mujer ya donó un total de 10.591 euros a esta Fundació, que no ha dejado de trabajar por intentar recobrar la normalidad en la región tras la Dana, que cambió la vida de tantos vecinos y municipios hace ya año y medio.

En los primeros meses, la Fundació Horta Sud dio respuesta a las necesidades más urgentes con ayudas directas y en especie por valor de más de 1,5 millones de euros, llegando a más de 300 asociaciones. Con las dos convocatorias de Transformem en Xarxa han destinado medio millón de euros a 111 proyectos, con la participación de 325 asociaciones trabajando conjuntamente, con la colaboración de otras entidades y empresas comprometidas.

Por parte de la Fundació Horta Sud, la responsable de la Escuela de Asociaciones de la entidad, Mercedes Juan, ha destacado la solidaridad de la Carrera de la Mujer con la recuperación social después de la Dana por segundo año consecutivo, "lo que demuestra el compromiso con la comunidad y con el territorio". Para Juan, estas iniciativas solidarias y movilizadoras “permiten continuar avanzando en la recuperación y, al mismo tiempo, mantener activa la conciencia del desafío a largo plazo que supone esta reconstrucción. Un año y medio después, el reto en el territorio afectado sigue siendo muy grande, no sólo a nivel de infraestructuras físicas sino también sociales". Inscripciones abiertas.

Estrena fecha en el calendario

Las inscripciones a la esperada carrera popular de la “Marea Rosa”, que este año estrena fecha en el calendario de Valencia Ciudad del Running pasando a celebrarse en el mes de junio, concretamente el domingo día 7, siguen disponibles en la web oficial con distintas opciones posibles. Ya son más de 2.000 las corredoras inscritas para esta nueva edición.

Tras las pruebas de Gran Canaria (ya celebrada), de Madrid (10 de mayo) y de Vitoria – Gasteiz (31 de mayo), la Carrera de la Mujer llegará a Valencia donde las miles de participantes podrán completar el recorrido de la “Marea Rosa” tanto corriendo como caminando. Tras la llegada a meta, como es habitual, se celebrará el esperado festival de fitness y aeróbic.

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Carrera de la Mujer para 2026. / Cesar March

Feria del corredor

La feria SportWoman, donde las participantes recogerán sus camisetas Oysho y la bolsa de la corredora, tendrá lugar el viernes 5 de junio de 16 a 20 horas, y el sábado 6 de junio de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente, en Feria Valencia (Pabellón 7).