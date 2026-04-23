Recorrido y cortes de tráfico en València por la 'VII Volta a Peu per la Discapacitat'

València acoge este fin de semana dos eventos deportivos que obligan a estar atentos a los cortes de tráfico en la ciudad. El primero de ellos es el sábado por la tarde con motivo de la 'VII Volta a Peu per la Discapacitat' mientras que el domingo será el turno de la 14ª edición de la 15K València Abierta al Mar.

El Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València regresa este sábado, 25 de abril, con una de sus pruebas más representativas del calendario por su marcado carácter inclusivo. La carrera está organizada por la Fundación Deportiva Municipal, y tendrá lugar en el barrio de Sant Pau, con salida y meta en la avenida Maestro Rodrigo. La 'VII Volta a Peu per la Discapacitat' es una carrera de cinco kilómetros. Dará comienzo a las 18:00 horas, dado que es la única prueba del circuito que se disputa en horario vespertino, y también la única en sábado. Tal como se ha adelantado desde la organización, se prevé un amplio número de participantes, entre los que destacan los provenientes de entidades y colectivos vinculados al deporte adaptado, como asociaciones y federaciones que trabajan con personas con discapacidad.

El objetivo de esta jornada que combina deporte, integración y sensibilización social es, fundamentalmente, poner de relieve el hecho de que el deporte ha de ser accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Por ello, uno de los elementos diferenciales de la carrera es la inclusión de modalidades específicas dentro de la competición, tanto en categoría masculina como femenina, adaptadas a diferentes realidades: discapacidad intelectual y sensorial, discapacidad física y orgánica y participación en silla de ruedas. Este enfoque permite garantizar la participación en condiciones de igualdad y refuerza el carácter inclusivo del evento dentro del circuito.

Recorrido de la carrera

Esta carrera recorrerá las siguientes avenidas: Mestre Rodrigo -entre Camp de Túria y plaza de Badajoz-, General Avilés -entre Mestre Rodrigo y Pío Baroja- y Pío Baroja -entre Mestre Rodrigo y Vall de la Ballestera (sin invadirla)-.

El tramo de la avenida Mestre Rodrigo, entre las rotondas de Camp de Túria y de La Safor, permanecerá cerrado al tráfico desde las 15.00 horas por el montaje de la salida y de la meta. En este tramo estará prohibido estacionar desde el viernes 24 a las 22.00 horas y hasta el sábado a las 20.30 horas.

Recorrido de la Volta a peu discapacitat. / SD

Carreras infantiles

Como es habitual en las pruebas del Circuit, la jornada se completará con las carreras infantiles para menores de 14 años, en la zona de meta se llevarán a cabo, de 19.05 a 19.45 horas, con recorridos adaptados por edades; y con la modalidad participativa denominada ‘A tu Ritmo’, que está pensada para que cualquier persona pueda completar la distancia sin exigencia competitiva. De este modo, la carrera vuelve a abrirse a todos los perfiles para fomentar la práctica del deporte y la participación ciudadana en un ambiente accesible y familiar.

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Con motivo de la carrera, el sábado EMT ha programado un nuevo recorrido para la línea 67. Toda la información puede consultarse en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.