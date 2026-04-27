Carlos Jiménez y Lucía Gil, ganadores en Sueca de la tercera prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera
La siguiente carrera del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera tendrá lugar el 16 de mayo en Silla
El corredor independiente Carlos Jiménez, y Lucía Gil, atleta del Club de Atletismo Corriols Sueca han sido los vencedores de la tercera prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera que se celebró este fin de semana en Sueca.
En categoría masculina, Carlos Jiménez se impuso con un tiempo de 32:11 min. Le siguió de cerca David Esteve del Serrano Club de Atletismo (32:21), y cerró el podio el atleta del Petit Comité Sporteam, Ausias Sansebastián (32:45).
En féminas, la victoria fue para Lucía Gil del Club de Atletismo Corriols Sueca que paró el crono en 38:12. La segunda posición fue para Sara Bonillo del Petit Comité Sporteam (40:54), y la tercera plaza recayó en Clara Zacarés del Assegurance Lujan Team (41:08).
El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l´Albufera, patrocinado por El Corte Inglés y organizado por Cronorunner, integra diez carreras populares entre febrero y octubre en diversas localidades del entorno del parque natural, cuya flora y fauna están protegidas desde 1968. El objetivo de este circuito es aunar deporte, solidaridad y defensa del medio ambiente en un entorno que congrega cada vez a un mayor número de corredores y amantes del atletismo. Además, todas las carreras de este circuito cuentan también con la colaboración del Banco de Alimentos, lo que permite que todos los participantes y público general puedan aportar alimentos para las personas más necesitadas, reforzando el carácter solidario de la prueba.
La siguiente carrera del Circuit será el sábado 16 de mayo con la segunda edición del 10K Ciutat de Silla.
El calendario de carreras
- 15 de febrero – XV 10K Albal "Por esa sonrisa"
- 28 de marzo – VII 10K Ciutat de Picassent
- 25 de abril – VI 10K "Vila Materal" Ciutat de Sueca
- 16 de mayo – II 10K Ciutat de Silla
- 14 de junio - V Volta a Peu El Perelló
- 20 de junio – XXVII 10K Almussafes
- 11 de julio – XXXIX Volta a Peu Sollana
- 25 de julio – XXIV Volta a Peu pel Xúquer - Riola
- 13 de septiembre – XIII Gran Fons Nocturn Alfafar
- 4 de octubre – XLI 10K Port de Catarroja
