Montserrat y Paterna se vuelcan por la investigación en el Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación 'la Caixa', sigue su camino solidario en esta 12ª edición con sus carreras celebradas este fin de semana en Montserrat y Paterna.

El estrenado Circuito de Carreras by Diputació de València, la nueva iniciativa impulsada junto a la institución que se integra dentro del calendario de pruebas de RunCáncer, ha acogido dos nuevas pruebas -con marchas y carreras- reuniendo entre ambas a más de 1.300 deportistas solidarios.

La tarde del viernes 24 de abril fue el turno de Montserrat, que este año se ha sumado a RunCáncer por primera vez con una carrera y una marcha de 5 kilómetros. Cerca de 400 personas se han reunido en las calles del municipios para correr y caminar por la causa sumando un total de 1.730 euros 100% solidarios.

Ganadora Montserrat / SD

En clave deportiva, Khalil Laassami Faik y Rosa Miquel Navarro, con un tiempo de 17:33 y 22:15, respectivamente, han sido los primeros corredores en cruzar la meta, a los que les han seguido 120 participantes más. Tras ellos, cerca de 300 marchadores también cruzaban la meta de RunCáncer en Montserrat por primera vez.

Ganador Montserrat / SD

El domingo, en Paterna

El domingo 26 por la mañana la solidaridad llegaba a Paterna. El municipio valenciano de l'Horta Nord celebró su carrera y marcha de 4,5 kilómetros, reuniendo a 1.000 marchadores y corredores que lograron sumar un total de 4.850 euros.

Ganadora Paterna / SD

En clave deportiva, Julián Ramírez y Pilar Villaplana, con un tiempo de 12:50 y 16:25, respectivamente, han sido los primeros corredores en cruzar la meta, a los que les han seguido 160 participantes más. Tras ellos, más de 800 marchadores también cruzaban la meta de RunCáncer en Paterna.

Ganador Paterna / SD

Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València

Montserrat y Paterna forman parte del estrenado Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, una nueva iniciativa, impulsada junto a la institución, que se integra dentro del calendario de marchas y carreras del circuito y que dota de entidad propia a las pruebas competitivas celebradas en los municipios.

Los corredores pueden seguir inscribiéndose carrera a carrera de forma individual, y al mismo precio por dorsal (5 euros 100% solidarios). Los participantes que completen más de la mitad de las carreras puntuables que componen el calendario de este año, optarán a la clasificación final del circuito.

Por el momento, el calendario de RunCáncer se compone de más de 100 marchas, que se realizan caminando, y de un total de 14 carreras, a las que pueden unirse alguna más en próximas fechas.

Calendario de carreras puntuables:

01 de marzo : Rafelbunyol (6,5K)

: Rafelbunyol (6,5K) 24 de abril : Montserrat (5K)

: Montserrat (5K) 26 de abril : Paterna (4,5K)

: Paterna (4,5K) 31 de mayo : Paiporta (5K)

: Paiporta (5K) 27 de junio : Alboraia (10K)

: Alboraia (10K) 05 de septiembre : L´Alcúdia (6K)

: L´Alcúdia (6K) 26 de septiembre : Torrent (5K)

: Torrent (5K) 27 de septiembre : Xàtiva (6,5K)

: Xàtiva (6,5K) 18 de octubre : Valencia contra el Cáncer (6K)

: Valencia contra el Cáncer (6K) 25 de octubre : Gandia (5K)

: Gandia (5K) 08 de noviembre : Alfafar (8K)

: Alfafar (8K) 15 de noviembre : L'Olleria (5K)

: L'Olleria (5K) 13 de diciembre : Picassent (10K)

: Picassent (10K) 27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Marcha Montserrat / SD

Las marchas de Benetússer y Aielo de Malferit completan el fin de semana

El fin de semana súper solidario se ha redondeado con dos marchas más de RunCáncer en Benetússer y Aielo de Malferit, celebradas durante la mañana del domingo 26 de abril. Cerca de 800 participantes en Benetússer han sumado 3.890 euros, mientras que cerca de 1.300 lo han hecho en Aielo de Malferit llegando a los 6.330 euros. Dos localidades que también se han volcado en la causa haciendo posible un nuevo fin de semana de éxito en participación y recaudación, pero sobre todo en solidaridad, unión y esperanza.

Las inscripciones 100% solidarias a todas las pruebas, carreras y marchas, están disponibles en la web oficial de RunCáncer. Asimismo, los dorsales para participar en las marchas (no en las carreras) también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avenida del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando más de 50 proyectos de investigación.

En esta edición de 2026, RunCáncer ha celebrado sus primeras 15 pruebas, reuniendo ya a más de 15.000 participantes y sumando más de 70.000 euros.

Noticias relacionadas

Las próximas citas de RunCáncer llegan en mayo, que se inaugurará con una marcha de 5 kilómetros en el municipio de Anna el domingo 3 de mayo.