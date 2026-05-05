La 15K Nocturna Valencia Gana Energía supera los 10.000 inscritos a cinco meses de la carrera

La 13ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía sigue avanzando y ya supera los 10.000 inscritos. Cifras muy positivas para la organización que evidencia que la 15K Nocturna Valencia Gana Energía no solo gana adeptos cada año, sino que es una carrera de referencia dentro del calendario anual de los runners por su carácter genuino.

Valencia Ciudad del Running se convertirá el próximo 26 de septiembre en el punto neurálgico nocturno del running. Un circuito totalmente llano y rápido, las agradables temperaturas nocturnas, el ambiente que envuelve la carrera y la comodidad del terreno convierten a la 15K Nocturna Valencia Gana Energía en una meta soñada por miles y miles de corredores.

Una carrera única en la ciudad

Con un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo, se trata de la única carrera nocturna en la ciudad de Valencia. Correrla es toda una experiencia para los sentidos gracias a un trazado que brinda la oportunidad única de contemplar los monumentos más representativos de Valencia. A lo largo del recorrido, los participantes pasarán por puntos clave como elEstadio de Mestalla, el Puente del Real y la emblemática calle de la Paz. También se atraviesan enclaves históricos como la Plaza de la Reina, la Plaza del Ayuntamiento y la simbólica Ciudad de las Artes y las Ciencias, entre otras localizaciones destacadas.

La 15K Nocturna Valencia prepara una nueva edición / Marga Ferrer

Recta final de inscripciones

La carrera entra ya en el tramo final de inscripciones y se reivindica como una de las fechas clave para los runners en Valencia. Tras el éxito de la pasada edición, donde se rebasaron los 13.000 participantes, el evento ya camina hacia cifras de récord y lo hace como la primera gran cita del otoño runner en valencia. Y es que, un año más, será el escenario perfecto para que los corredores midan sus fuerzas antes de enfrentarse al Medio Maratón y al Maratón Valencia Trinidad Alfonso.