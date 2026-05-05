Chema Martínez y Cisco García lideran en València la carrera solidaria Wings for Life World Run
Miles de corredores correrán de forma simultánea en 170 países de todo el mundo
Valencia Ciudad del Running acoge este domingo 10 de mayo una cita muy especial: Wings For Life World Run. Una carrera que dará comienzo a las 13:00 horas simultáneamente en 170 países de todo el mundo y cuyo verdadero valor está en su impacto: el 100% de las inscripciones y donaciones se destina a la investigación científica para ayudar a encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.
En València, sede española, la prueba estará encabezada por dos embajadores: Chema Martínez y Cisco García. El atleta Chema Martínez (Madrid, 1971) regresa a la gran carrera global 10 años después de su última participación. Mientras que Cisco García (Córdoba, 1982) conmemora el décimo aniversario del accidente y de la que fue su primera participación.
Formato innovador para esta carrera
La carrera celebra este año su 12ª edición y lo hace con un formato en el que los deportistas corren por mantenerse delante del Virtual Catcher Car. Un coche virtual que arrancará 30 minutos después de la salida a 14 km/h e irá aumentando su velocidad de forma constante hasta alcanzar a los últimos atletas.
Con un trazado circular de 2,5km, lejos del tráfico rodado y totalmente accesible, la prueba estará ubicada en el Antiguo Cauce del Río Turia. El punto de salida y meta estará situado junto al Museo Príncipe Felipe con acceso directo desde la rotonda de la Calle Menorca junto al puente l’Assut de l’Or.
Inscripciones abiertas
Únete a esta carrera global única donde la meta te persigue. La cita es en el Jardín del Turia para disfrutar de un recorrido circular de 2,5 km, completamente llano y seguro. Es el entorno natural ideal, perfecto para correr o para ir en silla de ruedas, ya que está adaptado a todos los niveles. Para inscribirse a esta prueba se realiza a través de la página web.
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