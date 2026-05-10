La Carrera José Antonio Redolat reunió a 6300 corredores en Campanar

El emblemático barrio de Campanar ha acogido la XI Carrera José Antonio Redolat, organizada por la Fundación Deportiva Municipal en colaboración con el Redolat Team, y en la que han participado 6300 corredores.

Los ganadores

Germán Cister Lázaro en categoría masculina y Elia Fuentes Albero en femenina se han proclamado vencedores de la 5K homologada que ha finalizado en las pistas de atletismo del Estadio del Turia tras haber recorrido las amplias avenidas del barrio, como Maestro Rodrigo, donde se ha ubicado la salida, General Avilés o Pío Baroja.

Germán Císter / FDM Valencia

El podio masculino lo han completado Alejandro Galindo Jiménez y Sufian El Garni El Ouahal, mientras que en el femenino, María Guzmán Lleida y Vanessa Romero Ballester han acompañado a la vencedora. Además, 1000 personas han participado en la modalidad no competitiva ‘A tu ritmo’, y 100 niñas y niños han participado en las carreras para menores de 14 años.

Elia Fuentes / FDM Valencia

Un mes de mayo con doble cita

Con la celebración de la carrera José Antonio Redolat, cuarta cita del calendario, el XXI Circuit Caixa Popular de Carreras Populares alcanza la mitad de la temporada. Quedan por disputar otras cuatro pruebas. La más próxima, la VIII Carrera Marta Fernández de Castro, prevista para el próximo 24 de mayo. A continuación está programada la‘VII Volta a Peu Runners Ciudad de Valencia’, para el 14 de junio, última antes del parón estival.

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Recta final tras el verano

Con el regreso del curso escolar y las temporadas deportivas, se disputarán las dos últimas citas del año: XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Macel·lí i Sant Isidre, prevista para el 20 de septiembre, y la XVI Volta a Peu de les Falles, programada para el 4 de octubre, con la que concluirá la presente edición del circuito.