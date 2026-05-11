Wings for Life celebró en València su gran carrera solidaria

Wings for Life World Run ha vuelto a demostrar que el deporte puede convertirse en una herramienta real para cambiar vidas. Más de 2.000 personas han participado este domingo desde distintos puntos de España en la mayor carrera solidaria del planeta, que se celebra simultáneamente en más de 170 países para impulsar la investigación de las lesiones de médula espinal.

València, sede española

Valencia ha vuelto a ser una de las principales sedes en España, además de Barcelona, Sevilla, Bilbao, Almería o Toledo, desde donde corredores, walkers y participantes en silla de ruedas se han unido a esta carrera internacional, marcada por la energía colectiva y el compromiso social. Además de las salidas organizadas, cientos de participantes se han sumado desde distintos puntos del país a través de la app oficial de Wings for Life World Run.

La Ciudad de las Ciencias acogió la prueba / Wings for Life

Los que más aguantaron

Entre los mejores registros de esta edición, el corredor de ultradistancia y creador de contenido Sergio Turull, más conocido en redes como Pitufollow, firmó la mayor distancia de la jornada en Valencia con 47,83 kilómetros, seguido por su amigo y compañero Fran Bowtie y José Luis Palmer. Entre las mujeres, Alexandra Volkova lideró la clasificación con 31,84 kilómetros, por delante de Patricia de Felipe y Beatriz López, que se alzaron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

La cita valenciana, con origen en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la edición española, dentro de un formato único en el mundo: una carrera sin línea de meta fija en la que los participantes corren hasta ser alcanzados por el Catcher Car.

Diez años después de convertirse en uno de los rostros más recordados de la prueba, Chema Martínez ha regresado a Wings for Life después de su histórica participación en 2016. "Volver a correr Wings for Life ha sido muy especial. Es una carrera diferente a cualquier otra porque aquí cada kilómetro tiene un sentido real: ayudar a que la investigación siga avanzando", señaló Chema Martínez tras recorrer 20 kilómetros.

Además, la edición de 2026 también ha estado especialmente marcada por el tenista Cisco García, que celebró el décimo aniversario de su accidente y de su primera participación en la carrera. Convertido en una de las voces más inspiradoras de Wings for Life World Run, Cisco volvió a compartir el mensaje de superación y esperanza que representa esta cita solidaria: "Cada año esta carrera me recuerda todo lo que podemos conseguir cuando miles de personas se unen por una misma causa. Valencia vuelve a demostrar que el deporte también puede cambiar vidas".

Junto a ellos, la cita valenciana contó con el destacado atleta de Red Bull Diego Poncelet, bicampeón del mundo de downhill skateboarding. Habitual de los grandes desafíos deportivos y vinculado a iniciativas solidarias, no dudó en sumarse junto a su amigo Antelm Salva, en silla de ruedas: "En el deporte aprendemos constantemente a levantarnos, adaptarnos y seguir adelante. Wings for Life representa exactamente eso: la capacidad de no rendirse y de seguir avanzando entre todos hacia una solución real para las lesiones medulares. Poder formar parte de esta carrera junto a uno de mis mejores amigos, y por una causa tan importante, ha sido algo muy especial", señaló Diego Poncelet tras participar en la prueba.

170 países

En total, 346.527 participantes han formado parte de esta edición de Wings for Life desde 170 países, en una misma salida global. Desde Viena, Nueva York, Dubái, Ciudad del Cabo o Melbourne, esta movilización global continúa consolidándose como el mayor evento solidario de running del mundo, tanto por su alcance como por su impacto directo en la investigación.

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Desde su creación, la totalidad de las inscripciones y donaciones se ha destinado directamente a la investigación científica de la lesión medular a través de la Fundación Wings for Life. Gracias al apoyo global de corredores y colaboradores, la fundación financia proyectos de investigación y ensayos clínicos en todo el mundo con el objetivo de encontrar una cura.