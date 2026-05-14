El Circuit Ricardo Tormo cambia los motores por las zapatillas de running con el Gran Premio Velas Maraton

El Circuit Ricardo Tormo acogerá el próximo sábado 16 de mayo el Gran Premio Velas Maraton 3.0, una cita de running que reunirá a cerca de 1.500 corredores inscritos en las dos distancias programadas, 4K y 10K, que se disputarán de forma simultánea y dentro del recinto del trazado valenciano.

La prueba, organizada por el Velas Maraton Club Deportivo, se celebrará a partir de las 20:30 horas y permitirá a los participantes correr sobre el asfalto del Circuit Ricardo Tormo en un entorno habitual del motor, con salida y meta situadas en el mismo punto del recorrido. El evento es una apuesta del Circuit por acoger actividades deportivas abiertas a la ciudadanía y por diversificar su calendario más allá de las competiciones de motor.

El recorrido se desarrollará íntegramente dentro del Circuit Ricardo Tormo. La carrera de 4K constará de una vuelta completa al trazado de Gran Premio, con una distancia total de 4.005 metros. La prueba de 10K incluirá una vuelta al circuito de Gran Premio y dos vueltas adicionales a la pista exterior, hasta completar el recorrido establecido. Ambas carreras compartirán horario de salida y contarán con un tiempo límite de finalización fijado a las 22:00 horas.

Una cuidada organización

La organización ha previsto todos los servicios necesarios para el correcto desarrollo de la prueba. El cronometraje se realizará mediante dorsal con chip, que deberá portarse de forma visible durante toda la carrera. Habrá dos puntos de avituallamiento, uno situado en el kilómetro 4,2 y otro en la línea de meta, donde los corredores recibirán también alimento y la bolsa del corredor.

La prueba de 10K contará además con prácticos de distintos ritmos para facilitar el seguimiento de los participantes.

En el apartado deportivo, se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría masculina como femenina, en ambas distancias. La carrera de 10K contará además con premios en metálico para los tres primeros clasificados de cada categoría. El Circuit Ricardo Tormo pondrá a disposición del evento servicios médicos y un espacio de guardarropía junto a la zona de salida y meta.

Una vez terminada la carrera los corredores y sus acompañantes están invitados a una fiesta con un DJ actuando en el Pit Lane del Circuit y 'food trucks' para recuperarse tras la prueba.

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El público podrá acceder a la Tribuna de boxes para seguir la prueba, con acceso permitido hasta 25 minutos antes del inicio de la carrera. Por motivos de seguridad, una vez comenzada la prueba no se permitirá la presencia de acompañantes en la pista.