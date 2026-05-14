La Volta a Peu a València agota inscripciones

Las inscripciones a la Volta a Peu València 2026 se han agotado este jueves 14 de mayo tras alcanzar los cerca de 10.000 inscritos para la prueba que se disputará el domingo 17 de mayo a las 10:00 horas. La carrera, organizada por la S.D. Correcaminos, ha superado con creces los 8500 de participantes de la edición anterior y quiere convertirse este domingo en la gran fiesta del running de la ciudad.

Dorsales en El Corte Inglés

Los dorsales se pueden recoger hasta el sábado en los centros El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial enseñando el QR que recibirán al inscribirse. Además, al recoger su dorsal recibirán un bono descuento de El Corte Inglés del 20% en la sección de Deportes.

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El recorrido clásico

El recorrido es el mismo de los últimos años y consta de 6,2 kilómetros por lugares emblemáticos de la ciudad como la Estación del Norte, las Torres de Serranos o de Quart. La salida será a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda a la altura del puente de la Exposición. Y la meta estará ubicada en el mismo punto. Al terminar, no faltará una bebida de Coca-Cola y, por primera vez en la historia, se entregará una medalla a todos los corredores, en lugar de una camiseta, algo que se espera tenga una muy buena acogida entre los más de 1000 menores y las familias participantes.