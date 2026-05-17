La Volta a Peu València hace disfrutar a cerca de 10.000 personas de todas las edades

La Volta a Peu València ha celebrado hoy su edición más multitudinaria de la década con cerca de 10.000 personas participando, una cifra que supera incluso a la del año pasado cuando corrieron 8500. La carrera más antigua de la ciudad, con 102 años de vida y 70 ediciones, vive un nuevo renacer en su popularidad impulsada especialmente por las miles de familias que cada año la eligen para pasar un domingo saludable y diferente.

En el apartado deportivo, los más veloces han sido Germán Cister, con un tiempo de 18:30, y Noelia Juan con 19:45 ambos del Serrano CA. El pódium masculino lo han completado Fran Torrente (18:59) y Xevi Lluch (19:24), mientras que en categoría femenina la segunda clasificada ha sido Elia Fuentes (21:30) y la tercera Emma Lacal (21:54).

Sin embargo, los grandes ganadores del día han sido los miles de corredores que han tomado el centro de Valencia y se han llevado a casa la primera medalla de la historia de la Volta a Peu València, la cual ha llenado de sonrisas el Paseo de la Alameda y especialmente de los corredores y corredoras más pequeños. Y es que la prueba, organizada por la SD Correcaminos, es la puerta de entrada al running de muchos valencianos y toda una fiesta en la ciudad.

La carrera también ha contado con el ya tradicional premio a la familia más numerosa, que ha recaído en los Beas Montañés, con 17 miembros inscritos.

CLASIFICACIÓN MASCULINA

Germán Cister (18:30) Fran Torrente (18:59) Xevi Lluch (19:24) Dimas Gallego (19:28) Carlos Martí (19:38) Piter Cabrera (19:40) Jose Miguel Rubio (19:42) Marc Garcia (19:45) Josep Gómez (19:49) Javier Cabrero (19:52)

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CLASIFICACIÓN FEMENINA