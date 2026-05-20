La UPV y el Maratón Valencia renuevan la pista del Campus de Vera

Una nueva instalación para los 'runners' de Valencia. La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, junto al Ayuntamiento de València, han inaugurado este miércoles la pista de atletismo del campus de Vera de la UPV que se ha renovado gracias al convenio de colaboración suscrito entre la universidad y la SD Correcaminos, entidad organizadora de la prueba. El acto ha contado con la presencia del rector de la UPV, José Esteban Capilla, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil y el presidente de la SD Correcaminos, Francisco Borao, acompañados también del director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez.

A partir del próximo lunes, 25 de mayo, todos los clunes de atletismo de Valencia pueden entrenar en estas renovadas instalaciones. Para ello, se ha establecido un modelo de uso compartido de la instalación. Correcaminos aportará su experiencia técnica y organizativa para garantizar un uso óptimo de la instalación, colaborando estrechamente con la Fundación Deportiva Municipal de Valencia en la coordinación de los accesos y la regulación de las normas de utilización, ayudando así a descongestionar el uso de la pista de atletismo del Estadi del Turia en el tramo III del Jardín del Turia.

Acto de inauguración de la nueva pista de atletismo en la Universidad Politécnica de Valencia. / SD

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capillaha explicado que la renovación integral de la pista de atletismo "supone un paso más en el compromiso de la UPV con el deporte, la salud y la apertura de nuestras infraestructuras a la sociedad". "Esta actuación –ha añadido– no solo mejora las condiciones para la práctica deportiva universitaria y ciudadana, sino que nos permite avanzar hacia la homologación oficial de una instalación estratégica para València, fortaleciendo además la colaboración entre la universidad, las instituciones públicas y el tejido deportivo valenciano para impulsar el talento y el atletismo de base y de alto nivel".

La importancia de Maratón en la ciudad

Por su parte, Borao ha señalado que hoy era un día especial para Correcaminos, ya que con la inauguración de esta pista "se ve muy claro el objetivo de Comparte Maratón Valencia" pues "gracias a este convenio se va a poder descongestionar la pista del tramo III del río y, por tanto, muchas personas verán cómo mejora su práctica del atletismo".

Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, ha destacado que "esta nueva pista es un ejemplo de cómo el éxito de Maratón Valencia es un éxito de la ciudad, de cómo el deporte revierte en la vida de los valencianos con mejoras importantes en la práctica deportiva de sus vecinos y vecinas". "Valencia tiene ganas de ver cómo en las próximas semanas nuestros atletas y clubes estarán disfrutando del atletismo desde esta pista remodelada, que ya es parte del legado social de Maratón en nuestra ciudad", ha señalado la edil.

El acto ha contado con la presencia del rector de la UPV, José Esteban Capilla, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil y el presidente de la SD Correcaminos, Francisco Borao / SD

Proyecto 'Comparte Maratón Valencia'

Este convenio forma parte del proyecto 'Comparte Maratón Valencia' en su vertical de Instalaciones, que Correcaminos ha puesto en marcha para devolver a los valencianos su apoyo al mejor maratón de España y fomentar la práctica del atletismo en la provincia. En concreto, la politécnica valenciana ha invertido 958.604 euros en la mejora de la instalación y el Maratón Valencia ha aportado 120.000 euros para la adecuación de la pista y la dotación de equipamiento específico para musculación y zonas de calentamiento.

Segunda pista homologada de la ciudad

Inaugurada en el año 2000, el estadio de atletismo de la UPV ha sido, durante más de dos décadas, un espacio de referencia para la práctica deportiva universitaria y ciudadana. La instalación dispone de un anillo de tartán de ocho calles, rodeado por una pista perimetral de césped artificial y un campo interior de hierba natural, abarcando una superficie total de 20.500 metros cuadrados. Además, cuenta con dos zonas para salto de pértiga, distintos fosos de salto y cuatro torres de iluminación.

El uso continuado de la instalación hacía necesaria una intervención de renovación profunda. Las actuaciones realizadas han incluido la sustitución del pavimento del anillo de atletismo, la renovación del césped artificial perimetral, la adecuación de los fosos de salto y la actualización del equipamiento deportivo para la práctica de las distintas disciplinas.

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Unas magníficas y renovadas instalaciones. / SD

Uno de los aspectos clave de la intervención ha sido la corrección de los fallos planimétricos del firme, con el objetivo de alcanzar un alto nivel de uniformidad y precisión técnica. Esta mejora resulta fundamental para poder optar a la homologación oficial de la pista por parte de la Federación de Atletismo, lo que permitirá acoger competiciones de mayor nivel y consolidar la instalación como referente deportivo.