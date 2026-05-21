Recorrido y cortes de tráfico en Valencia por la Carrera Marta Fernández de Castro

Los eventos deportivos se suceden en Valencia fin de semana tras fin de semana condicionando el tráfico de la ciudad. Esta vez es el turno de la 8ª Carrera Marta Fernández de Castro, que forma parte del Circuito Caja Popular de Carreres Populars 2026, organizada por la Fundación Deportiva Municipal y el Team 3FdC. La prueba tendrá lugar este domingo, 24 de mayo, de 9:00 a 10:15 horas en los barrios de Penya-roja y la Creu del Grau, en el distrito de Camins al Grau. Se trata de la prueba número 200 del circuito de carreras populares y la quinta del calendario de este año.

La gran cita tendrá su salida en el Paseo de la Alameda 47-A, recorriendo los barrios de Penya-Roja y La Creu del Grau en un recorrido de 5.000 metros homologados. La carrera, que da paso al verano en Valencia Ciudad del Running y que abrirá también el parón estival del Circuit siempre ha tenido una gran acogida. Las huestes del Team 3FDC imprimen un gran ambiente en esta cita que además transcurre por la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Un circuito muy rápido y atractivo, de amplias avenidas y pocos giros. Un 5K homologado que no deja indiferente a nadie.

Recorrido de la Carrera Marta Fernández de Castro. / SD

La carrera volverá a contar con carreras infantiles una vez lleguen los últimos participantes. Serán pruebas adaptadas de manera progresiva a las edades de los participantes menores de 14 años. Y como suele ser habitual estos últimos años, la modalidad ‘A tu Ritmo’ permitirá que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas puedan realizar estos cinco kilómetros como consideren y de esta forma participen en la jornada de una forma menos competitiva, con una exigencia física menor.

Cortes al tráfico previos

El recorrido de 5 kilómetros, y una participación de unos 7.000 corredores y corredoras, pasará por vías como L’Albereda, Pare Tomàs de Montañana, avenida del Port, calle de Eivissa, calle de Menorca y avenida de França. En esta última avenida se habilitará un carril de salida para el tráfico proveniente de las calles de Luis García-Berlanga Martí y de Alfred Toran i Olmos. A causa del montaje de la zona de salida y meta en el paseo de L’Albereda (tramo comprendido entre la plaza de Europa y el Pont de l’Assut de l’Or) y la celebración de las carreras para menores de 14 años, el Pont de l’Assut de l’Or permanecerá cerrado al tráfico rodado en sentido hacia El Saler de 6:00 a 10:00 horas, y en sentido hacia el centro de la ciudad, de 6:00 a 12:00 horas.

Restricciones al estacionamiento

Estará prohibido estacionar en los dos sentidos de L’Albereda, entre la plaza de Europa y el Pont de l’Assut de l’Or, desde el sábado 23 a las 22:00 horas, y hasta el domingo a las 12:00 horas. Tampoco estará permitido en la calle de Luis García-Berlanga Martí, entre el paseo de L’Albereda y la calle de Alfred Toran i Olmos.

Noticias relacionadas

Afecciones transporte público

EMT València ha diseñado un dispositivo especial de cara a este domingo. Se han planificado nuevos recorridos para un total de 8 líneas desde las 9:00 de la mañana. La línea 94 tendrá un nuevo itinerario desde las 6:00 por el montaje de la zona de salida y meta en el paseo de L’Albereda. EMT recomienda las líneas 4, 19, 30, 35, 40, 92, 94 y 99 para acercarse a la zona. Se puede consultar toda la información en la sección “Última Hora” de la web de la EMT, en la app y en redes sociales.