La Carrera de la Mujer llega a Valencia con un nuevo circuito

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia, llega a su edición de 2026 con una novedad en su recorrido y con el mismo propósito que la fundó hace 22 años: mover mujeres, unirlas en torno a causas reales y demostrar que el deporte también transforma vidas. El próximo domingo 7 de junio, a partir de las 9:00 horas, miles de mujeres recorrerán 5 kilómetros por la ciudad del running, que esta edición, además de estrenar fecha en el calendario, llega con novedades en su circuito.

La salida de la prueba se mantiene en la Avenida Ingeniero Manuel Soto, y el circuito transcurrirá por las calles Juan Verdeguer, Baleares, Menorca y Serrería, hasta llegar a la Avenida de los Naranjos. Desde ahí, las corredoras llegarán a la calle José Ballester Gozalvo, para ir en paralelo a la playa hasta la meta, que este año se sitúa junto al IES Isabel de Villena.

El nuevo circuito de la Carrera de la Mujer de Valencia destaca por su trazado totalmente llano y muy fluido, con largas rectas y amplias avenidas que permitirán a las participantes disfrutar de un ritmo cómodo y constante durante los cinco kilómetros. Además, el recorrido, paralelo al mar en su tramo final, ofrece un perfil rápido y accesible, ideal tanto para corredoras habituales como para quienes quieran completar la prueba caminando y disfrutar igualmente de la experiencia.

Circuito Carrera de la Mujer Valencia 2026 / SD

Inscripciones disponibles

Las corredoras que aún no se hayan sumado a la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia del 7 de junio están a tiempo de hacerlo. Las inscripciones siguen disponibles en la web oficial, con distintas opciones.

Más de 4.000 mujeres ya han elegido participar. Todas lucirán en sus dorsales el número 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, un recordatorio que la Carrera de la Mujer mantiene edición tras edición para que el running también sea un acto de compromiso. La organización está ultimando todos los detalles para lo que será otra gran fiesta del running femenino, en una jornada acabará con el tradicional festival de fitness y aeróbic tras cruzar la esperada meta.

La Feria SportWoman, donde las participantes recogerán sus dorsales y camisetas Oysho, tendrá lugar el viernes 5 de junio de 16 a 20 horas, y el sábado 6 de junio de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente, en Feria Valencia (Pabellón 7). Además, la organización ha preparado un calendario de actividades deportivas para que las corredoras no solo disfruten de la prueba del domingo, sino de todo el fin de semana.

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Así, la carrera tiene previsto celebrar distintas sesiones, charlas, masterclass... gratuitas o 100% solidarias, durante la tarde del viernes 5 de junio y la jornada del sábado 6 de junio, días previos a la gran cita del running femenino en Valencia. Las actividades tendrán lugar en la misma Feria SportWoman, en Feria Valencia (Pabellón 7), durante los días de recogida de los dorsales.