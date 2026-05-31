Un final de mayo a la altura de RunCáncer. El circuito 100% solidario, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación ‘la Caixa’, lo ha vuelto a hacer.

RunCáncer ha despedido mayo por todo lo alto con la celebración de cinco marchas y una carrera, que han logrado reunir a cerca de 4.000 personas y un total de 19.510 euros en un solo fin de semana. Así, el circuito se acerca a los 140.000 euros de recaudación en esta XII edición, que ya ha reunido a 28.572 participantes en sus primeras 36 pruebas.

En esta ocasión, la solidaridad ha llegado a los municipios de Paiporta, Godella, Quart de les Valls, Gavarda y Alberic, que han albergado sus marchas de RunCáncer 2026, además de la carrera competitiva que ha celebrado el municipio de Paiporta.

El mayo de RunCáncer se despide en Paiporta con más de 1.600 participantes y 8.110€ para la investigación / SD

La cuarta prueba del circuito de carreras by Diputació de València

El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València y su solidaridad continúan avanzando por la provincia, y este domingo 31 de mayo ha hecho parada en Paiporta.

La cita de 5 kilómetros, que también ha incluído una marchano competitiva, ha sido la cuarta prueba en celebrarse este 2026 dentro del estrenado circuito de carreras, tras las ya realizadas de Rafelbunyol, Montserrat y Paterna.

Desde la Plaza Mayor de la localidad a partir de las 9:00 horas, los cerca de 600 corredores han tomado la salida para recorrer el circuito 100% solidario por Paiporta. El municipio ha vivido una emocionante llegada a meta, cuando los tres primeros corredores en llegar han decidido cruzar juntos parando el crono en 14 minutos y 55 segundos.

Elizabeth Martínez (18:51) y María Galvez (19:24) y Alba Pons (19:24), que han cruzado también al mismo tiempo la meta, han sido las tres corredoras más rápidas de esta edición de Paiporta contra el Cáncer.

Calendario de carreras puntuables:

01 de marzo: Rafelbunyol (6,5K)

24 de abril: Montserrat (5K)

26 de abril: Paterna (4,5K)

31 de mayo: Paiporta (5K)

27 de junio: Alboraya (10K)

05 de septiembre: L´Alcúdia (6K)

26 de septiembre: Torrent (5K)

27 de septiembre: Xàtiva (6,5K)

18 de octubre: Valencia contra el Cáncer (6K)

25 de octubre: Gandia (5K)

08 de noviembre: Alfafar (8K)

13 de diciembre: Picassent (10K)

27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Calendario e inscripciones

Tras la carrera en Paiporta, más de 1.000 marchadores tomaban la salida de la caminata en Paiporta. Juntos, marchadores y corredores, lograron sumar un total de 8.110 euros 100% solidarios.

RunCáncer / SD

Alberic, Quart de les Valls, Godella y Gavarda

Pero el último fin de semana de mayo de RunCáncer no solo se celebraba en Paiporta. RunCáncer celebró durante el 30 y 31 de mayo cuatro pruebas más. El sábado 30 de mayo, por la tarde, fue el turno de la marcha de Godella, que logró sumar un total de 3.380 euros gracias a los cerca de 700 vecinos que salieron a la calle con sus dorsales 100% solidarios.

El domingo 31 de mayo por la mañana el movimiento de RunCáncer llegaba a Gavarda, con 340 marchadores y una suma de 1.700 euros. Por su parte, Alberic, con cerca de 1.200 participantes, reunió un total de 5.700 euros; mientras que Quart de les Valls sumó 620 euros gracias a sus 124 marchadores.

Las inscripciones 100% solidarias a todas las pruebas, carreras y marchas, están disponibles en la web oficial de RunCáncer, donde también se puede consultar todo el calendario del año.

Asimismo, los dorsales para participar en las marchas (no en las carreras) también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avenida del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

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Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando más de 50 proyectos de investigación