Castellón entra en la historia con el récord mundial de Yomif Kejelcha

Castellón ya forma parte de la historia eterna del atletismo mundial. La World Athletics ha oficializado el récord del mundo conseguido por Yomif Kejelcha en la edición de 2025 del 10K FACSA Castelló, certificando así la mejor marca jamás lograda en la historia de los 10 kilómetros en ruta.

El espectacular 26:31 firmado por el atleta etíope el pasado 16 de febrero de 2025 se convierte oficialmente en la nueva plusmarca mundial después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmara la invalidez del anterior récord, en posesión del keniano Rhonex Kipruto. De este modo, la histórica marca lograda por Kejelcha en el circuito de Castellón pasa a ocupar oficialmente el primer lugar del ranking mundial y sitúa al 10K FACSA Castelló en la cima del atletismo internacional, convirtiendo a la ciudad en un escenario icónico del deporte mundial.

El anuncio supone uno de los mayores hitos deportivos jamás vividos por la ciudad y confirma lo que atletas, técnicos y especialistas llevan años afirmando, Castellón posee uno de los circuitos más rápidos del planeta.

La dimensión del logro queda reflejada en un dato revelador, 3 de las 5 mejores marcas mundiales de la historia en 10 kilómetros en ruta se han conseguido en el circuito de Castellón, según la clasificación histórica oficial de World Athletics. Ninguna otra prueba española presenta semejante concentración de registros de élite, consolidando al 10K FACSA Castelló como uno de los recorridos más rápidos del planeta y una cita de referencia para los mejores fondistas del mundo. La relación completa de marcas puede consultarse en la clasificación histórica publicada por World Athletics.

Yomif Kejelcha, en la presentación de una de las últimas ediciones del Medio Maratón Valencia. / F. Calabuig

Aquella mañana de febrero ya apuntaba a ser histórica. Miles de personas abarrotaron las calles en una edición que reunió a cerca de 4.000 corredores procedentes de 48 países y algunas de las mayores estrellas internacionales del atletismo. Pero nadie imaginaba que la ciudad estaba asistiendo al nacimiento oficial de un récord del mundo. Kejelcha cruzó la meta en unos impresionantes 26 minutos y 31 segundos tras una exhibición descomunal de ritmo y potencia, dejando una imagen ya imborrable para el atletismo internacional. Ahora, con la validación oficial de World Athletics, aquella actuación entra definitivamente en los libros de historia.

Castellón, capital mundial del running

La homologación del récord mundial supone también el reconocimiento definitivo al crecimiento internacional de la 10K FACSA Castelló, una prueba que se ha consolidado como una referencia absoluta del calendario internacional del atletismo en ruta. Este récord mundial masculino se suma al récord mundial femenino en 10K conseguido en 2022 por la etíopeç Yalemzerf Yehualaw, con un tiempo de 29:14.

Los distintivos Road Race Label concedidos por World Athletics, el crecimiento constante de participación internacional y la capacidad de atraer a la élite mundial, han convertido a Castellón en una parada imprescindible para quienes buscan batir marca.

La organización resalta “la confianza de atletas, patrocinadores, instituciones y miles de corredores populares que han hecho posible este sueño colectivo. Este récord del mundo no pertenece solo a Yomif Kejelcha; pertenece también a toda la ciudad de Castellón. Ahora queremos volver a llenar las calles en 2027 y compartir este momento histórico con miles de corredores más”.

Castellón ya apunta a la edición de 2027

Coincidiendo con este momento histórico, la organización anuncia oficialmente la fecha de la próxima edición, la 14ª 10K FACSA Castelló se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027, cuyas inscripciones se abrirán en breve.

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La próxima edición llegará marcada por una expectación internacional sin precedentes tras la oficialización del récord mundial y con Castellón convertida ya en territorio mítico para el atletismo en ruta. El objetivo será volver a reunir a miles de corredores populares y a las mayores estrellas mundiales en un evento que promete volver a desafiar los límites del cronómetro. Porque desde hoy, Castellón ya no es solo una gran carrera. Castellón es oficialmente tierra de récord del mundo. 10K FACSA Castelló está organizada por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló.