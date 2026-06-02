La Marató bp Castelló ya tiene fecha para su edición de 2027
Castellón consolida su posición como una de las grandes capitales del atletismo en ruta gracias a una prueba que combina participación popular, proyección internacional y compromiso con la excelencia organizativa
La Marató bp Castelló ya mira hacia el futuro. Tras una edición que volvió a situar a Castellón en el foco del atletismo nacional e internacional, la organización ha anunciado oficialmente que la 17ª edición de la prueba se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027. La cita llega en un momento de crecimiento y consolidación para una prueba que se ha convertido en una de las referencias del calendario español de atletismo en ruta.
Año tras año, la Marató bp Castelló ha reforzado su prestigio gracias a la rapidez de su recorrido, la calidad organizativa y su capacidad para atraer tanto a corredores populares como a atletas de primer nivel. Las últimas ediciones han registrado cifras récord de participación y una creciente presencia internacional, con corredores procedentes de multitud de países que eligen Castellón para buscar sus mejores marcas en un circuito reconocido por su rapidez. La Marató bp Castelló mantiene además la prestigiosa Road Race Label otorgada por World Athletics, una distinción que certifica el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y organización en pruebas de atletismo en ruta.
Un proyecto que se consolida
Más allá del ámbito deportivo, la carrera se ha consolidado como un auténtico proyecto de ciudad. Miles de personas participan cada año de forma directa o indirecta en un evento que genera actividad económica, promoción turística y una gran implicación social, convirtiendo durante un fin de semana a Castellón en el epicentro del running. La organización continúa además avanzando en su compromiso con la sostenibilidad.
En las últimas ediciones se han impulsado diferentes iniciativas destinadas a medir y reducir el impacto ambiental del evento, reforzando la apuesta por un modelo deportivo cada vez más responsable y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Con la vista puesta en febrero de 2027, el objetivo vuelve a ser reunir a miles de corredores en una experiencia única que combine deporte, superación personal y el ambiente que caracteriza a una de las maratones más valoradas del panorama nacional.
Inscripciones ya disponibles
Las inscripciones para la 17ª Marató bp Castelló ya están disponibles. La organización ha establecido diferentes tramos de precio en función de la fecha de inscripción y mantiene condiciones especiales para los corredores de Castellón y para los atletas que han participado en todas las ediciones de la prueba. Marató bp Castelló está organizada por el Club d´Atletisme Running Castelló en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló.
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