Más de 6.000 mujeres protagonizan una gran fiesta del deporte femenino en la Carrera de la Mujer de Valencia

València ha acogido este domingo una nueva edición de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que este 2026 estrenaba fecha en el calendario. Más de 6.000 mujeres recorrieron las calles de la ciudad del running convirtiendo a la capital del Túria en el mejor escenario posible de esta gran fiesta del deporte femenino.

La que ha sido la cuarta cita del circuito nacional del mayor evento deportivo femenino en Europa, ha vuelto así a cosechar todo un éxito en València. Llegaba de nuevo con el mismo propósito que la fundó hace 22 años: fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres en torno a causas reales y demostrar que el deporte también transforma vidas.

Además de correr, las participantes pudieron disfrutar de multitud de actividades deportivas durante todo el fin de semana, tanto los días previos en la Feria Sport Woman, como durante esta misma mañana en la zona de meta de la carrera con un gran Festival de Fitness y Aerobic.

La jornada contó con la asistencia de la Directora Gerente de la Fundación Deportiva Municipal, María Ángeles Vidal, que estuvo acompañada por representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras de esta edición de la Carrera de la Mujer.

Instantes antes de la salida de la Carrera de la Mujer / Fernando Bustamante

Unos minutos antes de las 9:00 horas, cuando se daba el pistoletazo de salida, tuvo lugar la emotiva entrega por parte de la organización del cheque solidario de 6.199 euros (1 euro por inscripción) a la Fundació Horta Sud, que sigue trabajando para la reconstrucción de los municipios valencianos afectados por la DANA y a la que la Carrera de la Mujer quiere seguir apoyando.

Asimismo, la prueba también realizó un más que merecido homenaje en el arco de salida a Mireia Cabañes, Campeona de Europa de Surf adaptado.

Tras estos emotivos momentos, se dio el pistoletazo de salida desde la Avenida Ingeniero Manuel Soto para que las miles de corredoras disfrutaran de los 5 kilómetros del nuevo recorrido, que la prueba estrenaba este año, hasta llegar a la esperada meta junto al Paseo Marítimo de la ciudad.

Como ya es tradición y con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia de género, todas las participantes lucieron el mismo número de dorsal: el 016, el servicio telefónico de atención a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, un recordatorio que la Carrera de la Mujer mantiene edición tras edición para que el running también sea un acto de compromiso.

Inicio de la prueba en València. / Fernando Bustamante

Una gran fiesta deportiva

En clave deportiva, Argentina Oria De Rueda fue la primera corredora en cruzar la meta de esta edición de la Carrera de la Mujer, parando el crono en 18:17. Le han acompañado en el pódium las hermanas Emma y Lidia Lacal, Vanesa López y Rosa Peguero, que han entrado en meta en 18:46, 18:57, 19:25 y 19:39, respectivamente. Estas primeras cinco corredoras han recibido un trofeo conmemorativo al término de la prueba.

Clasificaciones completas

Este año, la Carrera de la Mujer ha contado con una participante muy especial, Aminata Soucko Damba, de origen maliense y fundadora de la Red Aminata en Valencia, centrada en apoyar a mujeres refugiadas supervivientes de mutilación genital femenina y otras formas de violencia contra la mujer. Aminata participaba así en su primera carrera, y lo hacía emocionada e ilusionada, como el resto de miles de mujeres con las que ha compartido sus primeros 5 kilómetros como corredora.

Tras las llegadas a meta y el tradicional Festival de Fitness y Aerobic, que ha contado con un calentamiento de la mano de Central Lechera Asturiana, también se ha hecho entrega de los trofeos a las ganadoras del resto de categorías y se ha homenajeado, junto a Banco Santander, a la mujer participante de mayor edad en la carrera.

Entrega del cheque solidairo antes de la prueba. / Fernando Bustamante

Más vertientes solidarias

Este año, la organización ha seguido ofreciendo 100 inscripciones totalmente solidarias a beneficio de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2002, con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad.

La sección +SolidariAs de este año en Valencia ha estado representada por la Asociación AMU que trabaja para impulsar el conocimiento y la investigación del melanoma uveal, un tipo de cáncer poco frecuente y que afecta al ojo.

Además, la Carrera de la Mujer, al finalizar la última de las 9 carreras de este 2026, hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

Cinco ediciones de #laMquefalta en Valencia

Cinco ediciones. Eso es lo que lleva el movimiento #laMquefalta presente en la Carrera de la Mujer de Valencia, poniendo voz, cara y nombre al cáncer de mama metastásico. La iniciativa, impulsada por la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, ha convertido cada edición de la carrera en un altavoz para las mujeres que viven con esta enfermedad.

Una marea rosa de corredoras, en las calles de València. / Fernando Bustamante

Cuando el movimiento #laMquefalta arrancó en 2022, solo 3 de cada 10 españoles sabían con seguridad qué era el cáncer de mama metastásico. Hoy ese número es el 93%. Cinco ediciones, cinco años de conciencia real, con nombre y cara, en la mayor carrera femenina de Europa.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer

"Cuando empezamos, nadie imaginaba que esto llegaría hasta aquí. Pero el propósito siempre fue el mismo: que ninguna mujer sintiera que el deporte no era para ella. 22 años después, seguimos en eso." afirma María Wandosell, CEO de Sport Life Ibérica.

En 2025 se superó la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. Este 2026 el objetivo sigue siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, y mantener un compromiso social, que abarca causas vinculadas a la salud femenina, la lucha contra el cáncer, su investigación y prevención, y los derechos de las mujeres frente a la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2026 contará con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a Marlene, Octopus Energy y Neutrogena. Volvo es el vehículo oficial y Correos Express el proveedor logístico oficial. Con la colaboración de Cosmo, Cadena Dial y Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

Miles de mujeres, en una carrera ya clásica en el calendario. / Fernando Bustamante

Con el apoyo a nivel local de Institutos Odontológicos, Ziaja, Planet Fitness, GOYA, Tongil, Compeed, Turismo de Omán, Vareser y World Avocado Organisation, y el Ayuntamiento de Valencia, a través de su Fundación Deportiva Municipal.

CALENDARIO 2026

GRAN CANARIA 15 marzo

MADRID 10 mayo

VITORIA - GASTEIZ 31 mayo

VALÉNCIA 7 junio

GIJÓN 21 junio

A CORUÑA 27 septiembre

ZARAGOZA 8 noviembre

SEVILLA 15 noviembre

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BARCELONA 22 noviembre