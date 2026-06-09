Así serán los entrenamientos de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía calienta motores para su próxima edición en la que contará con un aliado de excepción: Cárnicas Serrano. La marca valenciana, históricamente unida al atletismo popular y de élite, se hará cargo de los entrenamientos oficiales de la prueba con un objetivo muy claro: acompañar y guiar a todos los corredores en su preparación hacia la meta, independientemente de su nivel o experiencia previa.

El encargado de elaborar y coordinar estos planes de entrenamiento será el entrenador del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, José Garay. Tanto él como la marca cuentan con una larga trayectoria ayudando al corredor con planes y contenidos especializados. Carlos Martínez, marketing manager de Serrano, se ha mostrado muy satisfecho por este acuerdo: “Permitirá ayudar a todos los corredores populares a lograr sus objetivos. En Serrano contamos con una gran vinculación con el atletismo y las pruebas de ruta, tanto como patrocinador de las mismas como por la presencia de nuestros atletas. Con la elaboración de los planes de entrenamiento esperamos acompañar a todos los corredores y aportar contenido y conocimiento que les permita preparar una prueba que es de las más esperadas del calendario y que por su condición de nocturna cuenta con factores como el descanso o la alimentación que abordaremos durante la preparación”, ha concluido.

Enfoque adaptado

Año tras año, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ponía a disposición de los corredores planes de entrenamiento para acompañarles durante su preparación. Fruto de esta alianza, la organización refuerza este servicio y lo hace aumentando la variedad de planes según objetivo en meta y con el lanzamiento de un plan específico para quienes se están iniciando en el mundo del running.

“Queremos que la 15K Nocturna Valencia Gana Energía sea una prueba al alcance de todos. Por eso, era importante para nosotros que cada corredor pudiera encontrar una preparación a su medida. La meta les espera el 26 de septiembre, pero el camino comienza ahora”, ha explicado Rafa Blanquer, organizador y director de la carrera.

El calendario de entrenamientos se dividirá en dos fases estratégicas:

A mediados de junio arrancará el plan especial debutantes: con una duración de 14 semanas, esta planificación adelantada está pensada para aquellas personas que se enfrentan por primera vez a los 15 kilómetros. El objetivo es construir una base sólida de resistencia y confianza antes de la prueba.

Y en la segunda mitad de julio se iniciarán los planes por objetivos de marca: con una duración de 10 semanas, se incorporará el resto de corredores que buscan mejorar su rendimiento y conseguir un tiempo específico.

Preparación a la carta para cada perfil de corredor

El programa liderado por Garay y Cárnicas Serrano tiene en cuenta todo el espectro del running popular, por ello, han desglosando los entrenamientos en cinco bloques de rendimiento según según el tiempo que se busque conseguir en meta.

Inicio plan corredores debutantes 15K: mediados de junio — 14 semanas: debutantes.

mediados de junio — 14 semanas: debutantes. Inicio resto de planes: mediados de julio — 10 semanas. Sub 60, Sub 70, Sub 80, Sub 90 y Sub 100.

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Apuesta por el deporte

Con esta unión, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía y Cárnicas Serrano refuerzan su apuesta por el deporte seguro, la salud y el apoyo constante al corredor de a pie. Para lograrlo, ofrecerán planes y herramientas gratuitas de máxima calidad, asegurando que la experiencia de correr por las calles de Valencia vuelva a ser un éxito rotundo.

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Cómo recibir los planes de entrenamiento

Los inscritos en la 15K Nocturna Valencia Gana Energía pueden recibir en su e-mail los planes de entrenamiento cada 15 días. Para ello, solo tienen que registrarse en este link indicando sus datos y su objetivo en meta.