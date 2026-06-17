La Carrera 10KFem entrega a Red Aminata la recaudación solidaria

La 10KFem ha vuelto a demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta de transformación social. La duodécima edición de la carrera, celebrada el pasado 29 de marzo, ha permitido recaudar 1.420,20 euros destinados a apoyar el trabajo que desarrolla Red Aminata en la defensa de los derechos de mujeres y niñas y en la lucha contra la mutilación genital femenina.

La cantidad recaudada procede de las aportaciones voluntarias realizadas por las corredoras durante el proceso de inscripción, del euro solidario aportado por las usuarias del servicio de guardarropa el día de la prueba y de la totalidad de las inscripciones de los entrenamientos oficiales de la Carrera Al10KFem con Serrano, cuya cuota de participación, de 5 euros por corredora, se destinó íntegramente a esta causa solidaria.

Red Aminata trabaja para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, una práctica que vulnera gravemente los derechos humanos de millones de niñas y mujeres en todo el mundo. A través de acciones de sensibilización, formación e intervención comunitaria, la entidad contribuye a combatir una forma de violencia que sigue poniendo en riesgo la salud, la libertad y la dignidad de quienes la sufren. Junto a esta labor de prevención, Red Aminata acompaña y apoya a mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina, ofreciéndoles espacios de escucha, orientación y empoderamiento que les permiten reconstruir sus proyectos de vida y convertirse, en muchos casos, en agentes de cambio dentro de sus propias comunidades. Su trabajo resulta fundamental para visibilizar una realidad que no puede ser ignorada y para avanzar hacia la erradicación definitiva de esta práctica atroz.

Búscate y descarga tu foto en la 10K Fem / E. Ripoll

Desde la organización de la Carrera 10KFem han querido agradecer la solidaridad mostrada por las participantes, cuyo compromiso ha hecho posible esta aportación. "La respuesta de las corredoras ha vuelto a demostrar que la 10KFem es mucho más que una carrera. Cada aportación realizada refleja el compromiso de miles de mujeres con causas que contribuyen a mejorar la vida de otras mujeres y niñas. Estamos muy orgullosas de poder colaborar con la extraordinaria labor que desarrolla Red Aminata", señalan desde la organización.

La colaboración con Red Aminata refuerza el compromiso social de la Carrera 10KFem, un evento que, además de promover la práctica deportiva femenina, impulsa cada año iniciativas solidarias vinculadas a la igualdad, la salud y los derechos de las mujeres. Esta acción solidaria se enmarca en una edición especialmente significativa para la Carrera 10KFem, que volvió a reunir a miles de mujeres en las calles de València el pasado 29 de marzo, consolidándose como una de las citas de referencia del calendario nacional de running femenino. La prueba, pionera en España como la primera carrera de 10 kilómetros de categoría femenina, continúa creciendo año tras año tanto en participación como en impacto deportivo y social, y anunciará en las próximas semanas su fecha de celebración para 2027.

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Referente en el calendario

La Carrera 10KFem – Día de la Mujer... ¡Deportista!, organizada por Nosotras Deportistas, continúa consolidándose como un referente del calendario nacional. Mucho más que una carrera, es un movimiento que impulsa la práctica deportiva femenina y promueve la presencia de las mujeres en todos los niveles del deporte, desde la base hasta la élite. Cuenta además con la colaboración de diversas entidades tanto públicas como privadas y está dirigida a todas las aficionadas al running, principiantes o expertas, que quieran disfrutar del deporte en primera persona e inspirar a mujeres y niñas a hacer deporte. La carrera cuenta con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, Cárnicas Serrano, El Corte Inglés y Renault Retail Group,además de la colaboración del Ayuntamiento de València, Diputación de Valencia, Universitat Politècnica de València, Aquadeus, Bouquet (Anecoop), Coca-Cola, Ambar y Olympikus.