Fermín Cacho apadrina el primer Meeting 42K Running Valencia

La primera edición del Meeting 42K Running Valencia tiene un padrino de lujo. Este miércoles por la tarde Fermín Cacho será uno de los grandes protagonistas en el Estadio de Atletismo del Turia. Un evento que cuenta también con numerosos alicientes y uno de ellos, sin duda, serán los premios a repartir ya que se repartirán 2.000 euros entre los participantes de esta primera edición. "Llevo ya dos años con 42K como embajador y hacer el primer Meeting aquí de pista, sobre todo para los atletas más jóvenes, es importantísimo poder estar", aseguraba.

El atleta de 57 años, que ganó el oro olímpico en la prueba de 1.500 de en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 y se colgó la de plata cuatro años más tarde en los de Atlanta en la misma distancia, sigue muy ligado a este mundo. Además, fue dos veces subcampeón mundial de 1.500, en Stuttgart 1993 y Atenas 1997, y campeón de Europa en Helsinki 1994, son sus grandes éxitos deportivos. Volver a València y a las pistas del río siempre son un gran recuerdo para él, ya que fue dónde consiguió su clasificación para las Olimpiadas de Barcelona: "Para conseguir plaza había que correr el Campeonato de España y quedar entre los tres primero. Entonces, vine, corrí y lo gané, además era el cuarto que ganaba. València siempre tiene bonitos recuerdos para mi".

Las pistas azules del Estadi del Turia – Tram III acogerán, a partir de las 17:00 horas, la primera edición del Meeting 42K Running València, una nueva competición que nace con el objetivo de consolidarse dentro del calendario atlético nacional y convertirse en una cita de referencia para atletas y aficionados.

"Yo el consejo que les doy hoy concretamente que hace calor, porque prácticamente es verano y hace calor, que se hidraten antes, aunque sean pruebas cortas, que se hidraten para no salir deshidratado y no tener calambre musculares, que los nervios los dejen en casa, que salgan a correr, que va a haber gente que les va a llevar y va a haber liebres para que puedan hacer las marcas, que lo intenten y que sobre todo que disfruten en lo que van a hacer y seguramente que si disfrutan van a hacer buenas marcas", comenta Fermín Cacho a modo de consejo para los participantes. La competición estará centrada en pruebas de medio fondo y fondo, con participación de atletas de categorías inferiores y absoluta. El programa previsto incluye pruebas de 500, 600, 800, 1.000, 1.500, 3.000, 3.000 obstáculos y 5.000 metros, aunque podrá sufrir modificaciones.

Premios a repartir

Las mejores marcas (valoradas por tabla internacional de World Athletics -siempre que tengan un valor igual o superior a 950 puntos-) tendrán recompensa. Los atletas que consigan los tres mejores registros de entre todas las pruebas previstas en la tarde tendrán derecho a trofeo físico y premio económico. La mejor marca se recompensará con 500 euros, la segunda con 300 euros y la tercera con 200 euros; las cuantías serán idénticas en categoría masculina y femenina.

Fermín Cacho, protagonista en València. / Francisco Calabuig

Pero la apuesta no queda ahí. El patrocinio de la empresa valenciana 42K Running también quiere premiar a los atletas que formen parte de los clubes a los que viste. Por ese motivo habrá otra clasificación, tanto masculina como femenina, con premios en metálico y también regida por la tabla internacional WA -en este caso deberán ser marcas iguales o superiores a 850 puntos-. Las mejores marcas (1ª en hombres y 1ª en mujeres) obtendrá un cheque de 250 euros, las segundas mejores marcas 150 euros y las terceras 100 euros. Estos premios pueden acumularse a los cheques de la general en caso de ocupar un lugar en los dos podios.

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La apuesta de la organización por los atletas y la obtención de las mejores marcas posibles es clara, y el apartado de premios es uno de los puntos que lo demuestra.