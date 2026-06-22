ATLETISMO
David Palomera y Noa Pérez se adjudican la sexta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera en Almussafes
El circuito continuará el próximo 11 de julio en Sollana con la celebración de su XXXIX Volta a Peu, una de las carreras más longevas del circuito y de las de mayor tradición.
Los corredores David Palomera, en categoría masculina, y Noa Pérez, en femenina, han resultado vencedores en la sexta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, celebrada este fin de semana en Almussafes, con una elevada cifra de participantes que superó los quinientos finishers, lo que pone de manifiesto el interés de los corredores amateurs valencianos en este Circuit Solidari El Corte Inglés.
David Palomera del Serrano Club de Atletismo se impuso con un tiempo de 25:40, seguido de los corredores independientes Carlos Jiménez (26:01), y de Iván del Barrio, que completó el podio masculino con 26:27.
En categoría femenina, Noa Pérez del Club d´Atletisme Almussafes cruzó la meta en primera posición con un registro de 30:29. La segunda plaza fue para Patry Lorena Montalvo de Manufacturas Ceylan (32:00) y la tercera para Clara Zacarés de Assegurances Lujan Team (32:49).
El circuito continuará el próximo 11 de julio en Sollana con la celebración de su XXXIX Volta a Peu, una de las carreras más longevas del circuito y de las de mayor tradición.
Calendario
- 15 de febrero – XV 10K Albal "Por esa sonrisa"
- 28 de marzo – VII 10K Ciutat de Picassent
- 25 de abril – VI 10K "Vila Materal" Ciutat de Sueca
- 16 de mayo – II 10K Ciutat de Silla
- 14 de junio - V Volta a Peu El Perelló.
- 20 de junio – XXVII 10K Almussafes
- 11 de julio – XXXIX Volta a Peu Sollana
- 25 de julio – XXIV Volta a Peu pel Xúquer - Riola
- 13 de septiembre – XIII Gran Fons Nocturn Alfafar
- 4 de octubre – XLI 10K Port de Catarroja
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