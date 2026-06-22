David Palomera y Noa Pérez se adjudican la sexta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera en Almussafes

Los corredores David Palomera, en categoría masculina, y Noa Pérez, en femenina, han resultado vencedores en la sexta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, celebrada este fin de semana en Almussafes, con una elevada cifra de participantes que superó los quinientos finishers, lo que pone de manifiesto el interés de los corredores amateurs valencianos en este Circuit Solidari El Corte Inglés.

David Palomera del Serrano Club de Atletismo se impuso con un tiempo de 25:40, seguido de los corredores independientes Carlos Jiménez (26:01), y de Iván del Barrio, que completó el podio masculino con 26:27.

En categoría femenina, Noa Pérez del Club d´Atletisme Almussafes cruzó la meta en primera posición con un registro de 30:29. La segunda plaza fue para Patry Lorena Montalvo de Manufacturas Ceylan (32:00) y la tercera para Clara Zacarés de Assegurances Lujan Team (32:49).

NOA PÉREZ / SD

El circuito continuará el próximo 11 de julio en Sollana con la celebración de su XXXIX Volta a Peu, una de las carreras más longevas del circuito y de las de mayor tradición.

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