Una 10K de Alboraya de récord suma 19.104 euros para la investigación en cáncer

El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la institución, ha despedido el mes de junio a lo grande con la celebración de una de sus citas más esperadas del año que tenía lugar en la noche del sábado 27: la 10K de Alboraya, que en esta edición estrenaba horario nocturno y ha vuelto a ser todo un éxito.

La carrera de 10 kilómetros, que ya es un clásico en el calendario de pruebas del circuito, ha logrado una edición de récord con 1.723 inscritos y 1.352 corredores llegados a meta. Gracias a ellos y sus dorsales solidarios, la quinta prueba del Circuito de Carreras de RunCáncer by Diputació de València ha logrado sumar un total de 19.104 euros. Como siempre, esta recaudación se destina de forma íntegra a financiar los proyectos de investigación en cáncer que cada año se ponen en marcha desde La Asociación.

Los cientos de corredores tomaron la salida a partir de las 22:00 horas en un ambiente inmejorable y con ganas de sumar contra el cáncer y por la vida. Un instante antes del pistoletazo de salida, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Ximo Guzmán, juez de atletismo vinculado a la comunidad runner de la localidad, recientemente fallecido.

Un año más, la 10K de Alboraya celebraba una edición de éxito logrando un récord de participación y recaudación.

Tanto el ambiente previo, como el circuito homologado y la esperada meta con un avituallamiento tradicional que incluía horchata y fartons, no defraudaron a los cientos de corredores que lucían sus dorsales solidarios con mucho orgullo por las calles de la localidad valenciana.

Además, la jornada previa a la gran cita tuvo lugar la 8ª edición de la carrera infantil solidaria Mini 10K Alboraya contra el Cáncer, que reunió a cientos de pequeños corredores en una tarde festiva para el recuerdo. Tanto el club organizador, Xufarunners, como el Ayuntamiento y la Junta Local volvieron a darlo todo para no defraudar a los corredores que, un año más, se sumaron a la causa.

La quinta prueba del Circuito de Carreras de RunCáncer by Diputació de València logra una cifra de récord con más de 1.700 inscritos. / SD

Los ganadores de la 10K de Alboraya

En clave deportiva, los primeros corredores en cruzar la meta fueron Miguel Risco y Elia Fuentes, que pararon el crono en 32:30 y 37:10, respectivamente. El podio femenino lo completaron Chloe Nicolás y María Roldán, con unos tiempos de 39:13 y 40:12. Por su parte, el masculino, con unos tiempos de 32:46 y 33:19, lo completaron los atletas Luis Agustín y Octavio Sanchis.

Ganador / SD

La de la Alboraya ha sido la quinta carrera del estrenado Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, tras las ya realizadas de Rafelbunyol, Montserrat, Paterna y Paiporta. El circuito es una nueva iniciativa, impulsada junto a la institución, que se integra dentro del calendario de marchas y carreras de RunCáncer y que dota de entidad propia a las pruebas competitivas celebradas en los municipios.

Las carreras de RunCáncer seguirán en septiembre con las pruebas de L’Alcúdia, Torrent y Xàtiva. Por su parte, la cita central del año con el evento “Valencia contra el Cáncer” volverá el domingo 18 de octubre.

Xufarunners / SD

Calendario de carreras puntuables

01 de marzo: Rafelbunyol (6,5K)

24 de abril: Montserrat (5K)

26 de abril: Paterna (4,5K)

31 de mayo: Paiporta (5K)

27 de junio: 10K Nocturna de Alboraya (10K)

05 de septiembre: L’Alcúdia (6K)

26 de septiembre: Torrent (5K)

27 de septiembre: Xàtiva (6,5K)

18 de octubre: Valencia contra el Cáncer (6K)

25 de octubre: Gandia (5K)

08 de noviembre: Alfafar (8K)

13 de diciembre: Picassent (10K)

27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Calendario e inscripciones

Asimismo, el circuito RunCáncer seguirá celebrando sus tradicionales marchas durante los meses de julio y agosto. El calendario completo está disponible en la web oficial de RunCáncer, donde también se pueden formalizar las inscripciones 100% solidarias (5 euros/dorsal).

Los dorsales para participar en las marchas (no en las carreras) también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avenida del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

Salida de la prueba en Alboraia. / SD

Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando 49 proyectos de investigación.

Noticias relacionadas

En este 2026, cuando se está celebrando la 12ª edición del circuito, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación ‘la Caixa’, RunCáncer ya ha celebrado sus primeras 50 pruebas y se va acercando a los 200.000 euros.