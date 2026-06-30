Así son las camisetas del Medio Maratón Valencia 2026

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha anunciado dos noticias sobre la carrera de un plumazo. La prueba, que se disputará el domingo 25 de octubre, ha confirmado la nueva marca técnica oficial de la carrera. Y es que después de que el año pasado las camisetas no lucieran ninguna marca oficial de la carrera tras la ruptura del contrato con la firma valenciana Luanvi, la prueba ha confirmado el acuerdo con Oysho del grupo Inditex. Asimismo el Medio Maratón Valencia 2026 también ha desvelado las camisetas que portarán los participantes en la edición de este año.

“La llegada de Oysho al Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich es una gran noticia para todos. Ha sido un año de mucho trabajo y negociaciones, pero creemos que contar como partner con una marca de deporte internacional y en expansión como es Oysho, que además lleva en su ADN la marca España y que está apostando muy fuerte por el running es la mejor decisión”, explica Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, organizadora del evento.

El lema de la camiseta

La camiseta, que un año más se puede elegir en manga corta o tirantes y con patrón masculino o femenino, es azul con un difuminado blanco. En la parte posterior de la prenda se puede leer "35ª edición del 21K Valencia. Por delante, lleva la inscripción «Tan rápido que quieres más". Además en la zona central de la camiseta se observan dos filas con la palabra “Valencia” escritas en transparencia. La manga izquierda luce el logo de la Fundación Trinidad Alfonso (colaborador principal) y la manga derecha, incorpora el logo de Zurich (patrocinador principal de la prueba).

El Medio Maratón presenta sus camisetas / MMV

Tejido técnico y composición de la camiseta del Medio Maratón Valencia 2026

Oysho ha preparado una camiseta con tejido transpirable que "permite el paso del vapor de agua, favoreciendo la termorregulación y una sensación de frescor duradero". Este también es de secado rápido, pues "permite la rápida evaporación de la humedad manteniéndote confortable durante la actividad física" y está compuesta de 100% poliéster reciclado.

Noticias relacionadas

La camiseta 2026 la recibirán los más de 26.000 inscritos que hace meses que agotaron las inscripciones disponibles para esta edición y como es habitual, se entregarán en la Feria Expo21 en Feria Valencia el viernes y sábado previos a la carrera. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, es una de las pruebas estrellas de Valencia Ciudad del Running y reunirá a corredores y corredoras de todo el mundo.