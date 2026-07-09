El evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Valencia, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', da el pistoletazo de salida a su 11ª edición del próximo 18 de octubre.

El acto de presentación en el Ayuntamiento de Valencia ha estado presidido por la alcaldesa María José Catalá, que ha estado acompañada por Tomás Trenor presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia; el diputado de Turismo y Deportes, Pedro Cuesta; la concejala de Deportes, Rocío Gil; y el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín Ariza. Además, los representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras del evento tampoco se han querido perder este acto.

El evento deportivo 100% solidario 'Valencia contra el Cáncer' vuelve el domingo 18 de octubre / SD

Un año más, Valencia se convertirá en el epicentro de la solidaridad por la investigación en cáncer en una jornada que espera reunir a miles de personas que correrán, caminarán o patinarán por las calles de la ciudad del running por una causa común. En su última edición de 2025, el evento logró reunir a más de 20.000 personas y sumó un total de 101.520 euros 100% solidarios.

Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y las empresas colaboradoras a este gran evento solidario, y ha animado a la ciudadanía a participar el próximo 18 de octubre, recordando que lo importante "es estar y sumar en una iniciativa que convierte cada inscripción en un gesto de apoyo, compromiso y esperanza".

Bajo el lema de esta edición "Yo Soy La Cura", Trenor ha destacado que esta frase "nos recuerda algo muy poderoso: que la cura no es solo un descubrimiento en un laboratorio. La cura también está en cada persona que investiga, en cada profesional sanitario que acompaña, en cada empresa que colabora, en cada Junta Local, en cada voluntario y en cada persona que se pone un dorsal para sumar".

Tomás Trenor / SD

El 18 de octubre: un día para sumar por la vida

Durante el acto, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha animado a toda la ciudadanía a moverse contra el cáncer en una de esas iniciativas "que mejor representan el alma de Valencia, que habla, sobre todo, de personas. De personas que investigan, que acompañan, que cuidan, que colaboran. Y también de miles de personas que, simplemente, deciden ponerse unas zapatillas y salir a correr, a caminar o a patinar para decir alto y claro que esta lucha nos compromete a todos".

"Valencia contra el Cáncer se ha convertido ya en el tercer evento deportivo más importante de la ciudad en cuanto a participación, después del Maratón y Medio Maratón. Y eso es mucho decir. Más de 20.300 personas el año pasado, con una recaudación que superó los 101.500 euros. Este es un récord del que sentirnos orgullosos, y estoy convencida de que este año lo vamos a batir", ha añadido.

Por su parte, Eva Martínez, paciente de cáncer de mama, ha sido la encargada de cerrar el turno de las intervenciones con un emotivo testimonio en primera persona sobre su experiencia con la enfermedad. En su discurso, ha puesto voz a las miles de personas que conviven con el cáncer destacando "la importancia de situar a los pacientes en el centro de iniciativas como RunCáncer. Detrás de cada diagnóstico hay una historia de vida, esfuerzo y esperanza".

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de optimismo y compromiso al subrayar el papel decisivo de la investigación en la mejora de los tratamientos y la supervivencia de los pacientes. "Cada inscripción y cada kilómetro recorrido en el circuito RunCáncer contribuyen a impulsar la investigación oncológica y representan un gesto de apoyo, acompañamiento y esperanza para quienes afrontan la enfermedad", ha señalado.

Al respecto, Tomás Trenor ha afirmado que Eva "es una de esas historias que nos recuerda que detrás de cada paso que damos, de cada euro que recaudamos y de cada investigación que financiamos, hay un objetivo muy claro: que cada vez haya más personas que puedan decir que han superado un cáncer. Eva representa la razón por la que seguimos caminando, corriendo, investigando y trabajando cada día".

María José Catalá, alcaldesa de Valencia, y Tomás Trenor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia. / sd

Inscripciones: 5 euros 100% solidarios

Las inscripciones online a todas las modalidades de este evento deportivo 100% solidario ya están disponibles en la web del circuito a un precio de 5 euros el dorsal. Como cada año, toda la recaudación se destinará de forma íntegra a financiar proyectos de investigación oncológica que se ponen en marcha desde La Asociación para que jóvenes investigadores puedan desarrollar su investigación en centros valencianos.

Los participantes de la caminata y marcha nórdica también pueden inscribirse y adquirir su dorsal de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto, 13) así como en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés (Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Hipercor Ademuz y Avenida de Francia).

Modalidades y horarios 'Valencia contra el Cáncer'

Valencia volverá a unirse contra el cáncer en este evento que se celebra el próximo domingo 18 de octubre a partir de las 8:30 horas desde el Paseo de la Alameda, y que albergará varias modalidades deportivas para que todo el mundo pueda participar sin excusa alguna.

8:30h: Carrera competitiva

8:45h: Patinada popular

10:00h: marcha nórdica

10:05h: caminata a pie

El circuito para todas las modalidades, que será de 6 kilómetros y contará con dos avituallamientos sostenibles de la mano de Aquaservice, transcurrirá por algunas de las calles o zonas más icónicas de la ciudad como la Calle de la Paz, Plaza del Ayuntamiento, Porta de la Mar, Estación del Norte, IVAM, Torres de Quart o Torres de Serrano.

Además, y como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la organización ha activado un Dorsal 0 para que todo aquel que quiera ayudar y participar, pero no pueda estar en el evento el día 18 de octubre de forma presencial, pueda hacerlo de igual forma adquiriendo este Dorsal, con una aportación de 5, 10, 20 o 30 euros 100% solidarios.

Durante el proceso de inscripción, también hay opción de adquirir la camiseta conmemorativa de esta edición del circuito RunCáncer, con el sello de 42KRunning.

El acto de presentación ha sido en el Ayuntamiento de Valencia / SD

Valencia contra el Cáncer 2026

11ª edición del evento "Valencia contra el Cáncer", dentro del circuito RunCáncer Valencia.

Domingo 18 de octubre de 2025.

Paseo de la Alameda (entre el Puente de la Exposición y el Puente de las Flores).

Circuito de 6 kilómetros.

100% solidario, 100% investigación.

Inscripciones: 5 euros/dorsal (100% solidarios), hasta el 14 de octubre a las 14:00h.

Información e inscripciones:

Balance 'Valencia contra el Cáncer'

1ª edición en 2016: cerca de 5.000 participantes y 23.510€ de recaudación

2ª edición en 2017: cerca de 9.000 participantes y 42.428€ de recaudación

3ª edición en 2018: más de 10.000 participantes y 50.245€ de recaudación

4ª edición en 2019: 12.704 participantes y 63.520€ de recaudación

5ª edición en 2020 ("virtual"): 2.518 participantes y 12.475€ de recaudación

6ª edición en 2021: 6.648 participantes y 33.240€ de recaudación

7ª edición en 2022: 9.307 participantes y 46.535€ de recaudación

8ª edición en 2023: 14.011 participantes y 70.055€ de recaudación

9ª edición en 2924: 18.107 participantes y 90.535€ de recaudación

10ª edición en 2025: 20.304 participantes y 101.520€ de recaudación

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Total: 534.063 euros y 107.485 euros participantes