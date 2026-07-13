El Circuit Solidari El Corte Inglés entra en su recta final con las victorias de Carlos Jiménez y Patricia Montalvo en Sollana

La localidad de Sollana acogió este fin de semana la séptima prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, una de las carreras con mayor tradición del calendario, que reunió a cientos de corredores en una nueva jornada de deporte y solidaridad.

En categoría masculina, el atleta independiente Carlos Jiménez se alzó con la victoria tras completar el recorrido en 25:38, por delante de Ángel Folch (Xeffer Rantelles Almussafes), segundo con 26:03, y de Pablo Paris (Petit Comité Sporteam), que cerró el podio con un tiempo de 26:05.

Patricia Montalvo. / SD

En la competición femenina, Patricia Montalvo (Manufacturas Ceylan) fue la más rápida al detener el cronómetro en 31:43. La acompañaron en el podio Mar de Mingo (Redolat Team), segunda con 32:21, y Clara Zacarés (Assegurances Lujan Team), tercera con un registro de 32:30.

Noticias relacionadas

Próxima carrera

El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera retomará su actividad el próximo 25 de julio en Riola, donde se celebrará la XXIV Volta a Peu pel Xúquer, octava cita de la presente edición.