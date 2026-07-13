El Circuit Solidari El Corte Inglés entra en su recta final con las victorias de Carlos Jiménez y Patricia Montalvo en Sollana
La localidad de Sollana acogió este fin de semana la séptima prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, una de las carreras con mayor tradición del calendario, que reunió a cientos de corredores en una nueva jornada de deporte y solidaridad.
En categoría masculina, el atleta independiente Carlos Jiménez se alzó con la victoria tras completar el recorrido en 25:38, por delante de Ángel Folch (Xeffer Rantelles Almussafes), segundo con 26:03, y de Pablo Paris (Petit Comité Sporteam), que cerró el podio con un tiempo de 26:05.
En la competición femenina, Patricia Montalvo (Manufacturas Ceylan) fue la más rápida al detener el cronómetro en 31:43. La acompañaron en el podio Mar de Mingo (Redolat Team), segunda con 32:21, y Clara Zacarés (Assegurances Lujan Team), tercera con un registro de 32:30.
Próxima carrera
El Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera retomará su actividad el próximo 25 de julio en Riola, donde se celebrará la XXIV Volta a Peu pel Xúquer, octava cita de la presente edición.
- El Valencia CF contacta con el FC Volendam por el portero Kayne van Oevelen
- Comunicado Oficial del Valencia Basket sobre Matt Costello
- Matt Costello abandona Valencia Basket y firma un contratazo con su nuevo equipo
- Sorprendente destino Champions para el exvalenciansita Peter Federico
- Meunier habla de su eliminación del Mundial en pleno fichaje por el Valencia CF: 'El futuro nos promete emociones hermosas
- Una leyenda y un exjugador del Valencia CF para la selección de Italia tras la marcha de Gattuso
- El posible aplazamiento del Valencia-Betis depende de un jugador tras el Argentina - Suiza
- Colocan a Mikael Jantunen en el radar de Valencia Basket