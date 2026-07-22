RunCáncer supera los 3,5 millones de euros de recaudación para investigación oncológica

Ya son once años de movimiento por la investigación. El circuito RunCáncer Valencia, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', vuelve a lograr un hito en su lucha contra el cáncer a través del movimiento y el deporte.

En su 12ª edición, el circuito 100% solidario ha superado los 3,5 millones de euros de recaudación desde que se inició en 2015. Durante estos 11 años, han participado más de 770.000 personas en las cerca de 1.000 pruebas celebradas hasta el momento.

"Superar los 3,5 millones de euros es un hito que nos llena de orgullo, pero, sobre todo, de responsabilidad. Detrás de esta cifra hay miles de personas que, edición tras edición, han decidido sumar su esfuerzo a la lucha contra el cáncer. Con nuestras Juntas Locales al frente, participantes, voluntariado, ayuntamientos, entidades colaboradoras, empresas y clubes deportivos se han volcado durante estos 11 años", ha señalado Tomás Trenor, presidente de La Asociación.

"Gracias a su compromiso -ha continuado- RunCáncer se ha consolidado como un ejemplo de solidaridad colectiva con un objetivo común: avanzar hacia un futuro con más investigación y más esperanza. La investigación es la mejor herramienta para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Cada dorsal de cada marcha y cada carrera contribuye a impulsar el conocimiento científico y a acercarnos a un futuro en el que el cáncer sea una enfermedad cada vez más prevenible, detectable y tratable."

La investigación es vida

El 100% de la recaudación por la venta de los dorsales de las pruebas de RunCáncer se destina a financiar proyectos predoctorales que permiten a jóvenes investigadores desarrollar sus estudios en centros de referencia en Valencia. Desde 2016, se han financiado 49 proyectos , consolidando a la Junta Provincial como una de las que más apuesta por la investigación predoctoral en España. Estas ayudas se prolongan hasta cuatro años y suponen 88.000 euros cada una (22.000 euros por año).

"Cada euro recaudado se transforma en esperanza y futuro. Apostamos por el talento joven porque necesitamos investigadores que renueven la cantera y nos acerquen a la meta: lograr un 70% de supervivencia en cáncer", afirma Trenor, quien ha destacado la "labor incansable de nuestros investigadores".

RunCáncer supera los 3,5 millones de euros de recaudación para investigación oncológica / SD

RunCáncer sigue sumando en su 12ª edición

RunCáncer Valencia ha logrado este nuevo hito mientras está celebrando su 12ª edición. Este 2026, el circuito ha celebrado 52 pruebas (51 marchas y cinco carreras), en las que han participado cerca de 40.000 personas gracias a las cuales la suma de estos primeros meses se acerca ya a los 200.000 euros.

Las inscripciones 100% solidarias a las pruebas están disponibles de forma online, donde también se puede consultar el calendario completo de las próximas marchas y carreras. Además, los dorsales de las marchas también están disponibles en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avda. del Puerto, 13) y en las plantas de Deporte de los centros de El Corte Inglés de Nuevo Centro, Pintor Sorolla, Avda. de Francia e Hipercor Ademuz.

Las empresas que apoyan a RunCáncer

El circuito 100% solidario RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València y con la colaboración y patrocinio de importantes empresas como Sklum, Power Electronics, Germaine de Capuccini, Aquaservice, Fundación Vicky Foods, Chovi, CaixaBank y la Fundación 'la Caixa', Grupo Bertolín, Cecotec, Sociedad Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Arroz Dacsa, Mapfre, Bollo, Fermax, Mercedes Benz-Valdisa, El Corte Inglés, Verdejo Segura, Hofmann, Cementos La Unión, SP Berner, Gabol, Vareser, Calderona Wellness, Grupo BdB, 42KRunning, Solán de Cabras y Geiser Events.

RunCáncer supera los 3,5 millones de euros de recaudación para investigación oncológica / v

Balance RunCáncer

1.ª edición 2015: 66.245 euros y +13.000 participantes

66.245 euros y +13.000 participantes 2.ª edición 2016: 146.865 euros y +29.000 participantes

3.ª edición 2017: 252.462 euros y +59.000 participantes

4.ª edición 2018: 309.135 euros y +68.000 participantes

5.ª edición 2019: 340.885 euros y +80.000 participantes

6.ª edición 2020: 151.580 euros y +35.000 participantes

7.ª edición 2021: 231.887 euros y +55.000 participantes

8.ª edición 2022: 363.775 euros y +78.700 participantes

9.ª edición 2023: 439.300 euros y +94.000 participantes

10.ª edición 2024: 501.671 euros y +103.000 participantes

11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

12ª edición 2026 (en curso): 195.941 euros y 38.091 participantes.

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Total: 3.563.078 euros y 770.383 participantes