Ciro Martín y Elia Fuentes se imponen en el Gran Fons Vila de Paterna

El Gran Fons Vila de Paterna ha reunido este domingo a cerca de 700 corredores en una nueva edición de una de las pruebas más consolidadas del calendario popular valenciano. La victoria en categoría masculina ha sido para Ciro Martín , del Serrano Club Atletismo, con un tiempo de 46:46, por delante de Eric Soler Monzó, del C.A. Ontinyent, segundo con 46:59, y de Josep Gómez Sarria, también del Serrano Club Atletismo, tercero con 47:10.

Elia Fuentes, del Serrano Club Atletismo, que ha completado la prueba en 56:15. / SD

En categoría femenina, el triunfo ha correspondido a Elia Fuentes, del Serrano Club Atletismo, que ha completado la prueba en 56:15. La segunda posición ha sido para su compañera de equipo Silvia Piera, con 57:37, mientras que Adela García , del Club Atletisme Rickysporteam Alzira, ha cerrado el podio con 59:42. El Serrano Club Atletismo ha firmado así una destacada actuación, con las victorias masculina y femenina y cuatro atletas entre los seis primeros puestos de ambas clasificaciones.