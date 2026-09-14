¡Últimos 1000 dorsales para la 10K Valencia Ibercaja!

El 10K más rápido del mundo y mejor 10K de España en sus últimas cinco ediciones, que se celebrará el domingo 10 de enero de 2027, ofreció a todos los corredores un precio de salida de 15 euros por dorsal para las primeras 5.000 inscripciones.

A partir de la inscripción 5.001, y hasta la 10.000, los dorsales pasaron a tener un precio de 18 euros; desde la 10.001 hasta la 15.000, de 22 euros; y de la 15.001 a la 16.000, es decir los últimos 1000 dorsales, de 25 euros. Las inscripciones se cerrarán el domingo 3 de enero de 2027 o en el momento que se alcancen las 16.000 inscripciones, límite establecido para la próxima edición.

Se espera un 'lleno' total

Cabe recordar que en su última edición, el 10K Valencia colgó el cartel de sold out dos meses antes de su celebración, un hito que podría repetirse en esta ocasión.

Asimismo, en su primer día de inscripciones para la edición de 2027 (martes 10 de febrero), la prueba superó los 10.000 corredores inscritos, alcanzando así el tercer tramo de precios apenas unas horas después de la apertura del proceso. En este momento, a día 14 de septiembre, cuando aún quedan cuatro meses para la prueba, el 10K se encuentra en su cuarto y último tramo de precios, ofreciendo así los últimos 1.000 dorsales disponibles para la próxima edición.

Licencia de Día de la RFEA: pasa de 3 a 4 euros

Durante el proceso de inscripción, al tratarse de una prueba incluida en el Calendario Nacional, los corredores deben abonar un coste extra en concepto de Licencia de Día obligatoria, que impone y se destina directamente a la Real Federación Española de Atletismo.

La Junta de Gobierno de la Real Federación Española de Atletismo, a propuesta de su Comité Ejecutivo, aprobó el pasado 17 de enero la subida de 1€ en la Licencia de Día, pasando esta de 3€ a 4€ para pruebas de 10 kilómetros en ruta. Cabe destacar que dicho acuerdo se tomó con el sentir contrario y la firme oposición de la mayoría de miembros de la Comisión de Organizadores, pero el 10K Valencia está obligado a aplicarla por pertenecer tanto al Calendario Nacional como al Internacional de World Athletics.

5K Valencia Ibercaja

Por su parte, las inscripciones al 5K Valencia Ibercaja, que celebra su 5ª edición el 10 de enero de 2027, siguen disponibles a un precio de 8 euros el dorsal hasta alcanzar los primeros 1000 dorsales, una situación que parece que ocurrirá en los próximos días.

A partir de la inscripción 1.001 y hasta la 2.000, el dorsal pasa a tener un precio de 12 euros. Los últimos 500 dorsales, del 2.000 al 2.500, pasan a tener un precio de 15 euros. Las inscripciones se cerrarán el domingo 3 de enero de 2027 o en el momento que se alcancen las 2.500 inscripciones, límite establecido para la próxima edición.

Tanto en el caso del 10K como del 5K, y por tercer año consecutivo, las inscripciones incluirán el regalo de una prenda técnica oficial con el sello de KIPRUN, la marca deportiva oficial de la carrera.

Medalla opcional para los corredores del 10K y 5K

Tal y como ocurrió en esta última edición, los corredores que se inscriban al 10K tendrán la opción de comprar la medalla conmemorativa de la prueba por un coste extra de 7 euros, con la grabación de marca incluida.

Pero en la próxima edición, y como novedad, los corredores del 5K también podrán optar por comprar una medalla conmemorativa por el mismo coste y servicios que los del 10K.

Aportación solidaria contra el cáncer

Asimismo, los distintos tramos de inscripción en ambas distancias ofrecerán la posibilidad de realizar una aportación 100% solidaria con un incremento voluntario de 3€, 5€ ó 10€, importe que la organización donará íntegramente en nombre de todos los participantes que elijan esta opción a la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.

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La Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia lleva siendo la entidad solidaria de las pruebas desde el año 2024, cuando se anunció que lo sería por cuatro ediciones consecutivas, lo que incluye la próxima de 2027.