Vuelve el Circuito de Carreras Caixa Popular Ciutat de València tras el paréntesis de verano

La 21ª edición del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València retoma la actividad tras el paréntesis estival con la 48ª Volta a Peu a Sant Marcel·lí i Sant Isidre, séptima cita del calendario, que se celebra este domingo a partir de las 9.00 horas sobre un trazado de cinco kilómetros por ambos barrios.

“Retomamos el Circuito de Carreras para afrontar con fuerzas el sprint final de este año”, ha declarado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Animamos a nuestros vecinos y vecinas a participar en esta prueba popular, accesible para todas las personas y edades, y que recorrerá un año más las calles de Sant Marcel·lí y Sant Isidre”, ha manifestado la edila.

Un recorrido por el corazón de los dos barrios

La salida y la meta se sitúan, como es habitual, en la avenida Tres Creus, junto al aparcamiento del Cementerio General. Desde allí el recorrido sigue por la avenida del Doctor Tomàs Sala y se adentra en Sant Marcel·lí hasta la calle Sant Vicent Màrtir, para continuar por Salvador Perles y Pius IX, bordeando el campo de fútbol del barrio y el parque de La Rambleta. El último tramo discurre por Sant Domènec de Guzmán y regresa a Tres Creus, con cambio de sentido en Mariano de Cavia y Campos Crespo antes de encarar la meta.

Organizada en colaboración con la Associació de Veïns de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, la Volta a Peu es una de las pruebas más emblemáticas del circuito. Su origen se remonta a las fiestas del barrio y a la celebración de la primera edición, en 1977.

Inscripciones y recogida de dorsales

Junto a la carrera competitiva de cinco kilómetros, la prueba cuenta con categorías para menores de 14 años y con la modalidad no competitiva «A tu ritmo». Las inscripciones permanecen abiertas hasta el jueves, 17 de septiembre, y ya han superado el millar de participantes además de los inscritos a todo el circuito.

El dorsal puede recogerse en la tienda Intersport del Parc Comercial d’Ademús el viernes 18, de 17.30 a 20.30 horas, y el sábado 19, de 10.00 a 20.30 horas. El mismo día de la carrera estará disponible en la zona de salida desde 90 minutos antes del comienzo.

Con esta cita, el Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València entra en su recta final: solo quedará por celebrarse la Volta a Peu de les Falles, prevista para el 4 de octubre, que clausurará la edición.

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Afecciones al transporte público

EMT València ha diseñado un dispositivo especial para la jornada, con nuevos recorridos en siete líneas a partir de las 7.00 horas. Para llegar a la zona de salida y meta se recomiendan las líneas 9, 10, 18, 27, 72, 73 y 99. Toda la información está disponible en la sección «Última Hora» de la web de la EMT, en su aplicación y en sus redes sociales.