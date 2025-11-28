Maratón Valencia 2025: Qué tiempo hace en Valencia en diciembre y cómo condiciona tu maratón

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 se acerca como el último gran acontecimiento que tendrá la ciudad a nivel deportivo este 2025. La carrera, una de las mejores y más rápidas del mundo, llenará las calles de la 'Ciudad del Running' de miles de corredores tanto élite como populares en busca de ese 'finish' o de mejorar la marca en este apreciado 42K. Las espectaculares condiciones físicas del recorrido permiten que este sea plano y perfecto para mejorar tiempos. Además la habitual climatología agradable que vive València con un otoño suave siempre permite que la temperatura sea agradable y el sol remate un día espectacular.

Así pues en este artículo vamos a analizarte cuál es la probable meteorología que pueda tener esta edición 2025 del Maratón Valencia. ¿Cuál es la temperatura media? ¿Suele haber precipitaciones en forma de lluvia? Todas las respuestas te las damos en las siguientes líneas.

Claudia Arce

Climatología histórica en Valencia en diciembre

La situación de la Ciudad del Running en el corazón del golfo de València en pleno Mar Mediterráneo es inmejorable para disfrutar de un tiempo agradable en los meses más duros de otoño y de invierno. El Clima Mediterráneo típico de València provoca otoños suaves en temperatura, pero con muchas precipitaciones en forma de lluvia, tras veranos largos y calurosos. En concreto enero suele ser el mes con la media de temperatura más baja en València (12.1º), lejos de los 26.5º registrados de media en agosto.

Así pues si nos fijamos en los datos medios históricos del mes de diciembre en València, las temperaturas se sitúan entre 17,4º de máxima media y los 8.3º de mínima media. De esta manera se estima que de manera habitual la temperatura en la hora de la carrera pueda situarse sobre los 10º y 15º, bastante buenos para la práctica deportiva, y, evidentemente, in crescendo desde la frescura de primera hora de la mañana a una temperatura más templada hacia el mediodía.

Respecto a la previsión de lluvias diciembre es el mes con el valor más bajo de todo el otoño, puesto que los registros de precipitaciones en invierno bajan progresivamente hacia la primavera, es más, en diciembre se registran de media 4 días de lluvia.

Por último las horas del sol en València permitirán a los corredores salir ya con un buen sol, puesto que la ciudad disfruta de 158 horas de sol en diciembre. Respecto a la humedad, típica también de València por la cercanía al mar, se sitúa sobre el 65%. En definitiva lo más probable es el día del Maratón Valencia que salga fresquito con sol a primera hora para poco a poco ir estabilizándose en valores de temperatura agradables. No es habitual que haya lluvia, aunque sí hay que estar pendiente de la humedad, por su oscilación diaria.

El Medio Maratón Valencia prepara ya la edición de 2026 / Germán Caballero

Pronóstico aproximado para el Maratón Valencia 2025 según ElTiempo.es

En este caso aunque todavía falten varias semanas y el pronóstico para el día del Maratón Valencia sea todavía aproximado, las primeras previsiones de la AEMET son halagüeñas, en parte. Según indica este portal especializado durante la semana de la carrera se esperan lluvias en València, de intensidad moderada y también intermitentes, ya que se espera algo de precipitación el martes por la tarde y la mañana del miércoles. Asimismo también se pronostican lluvias durante todo el día 6 de diciembre, sábado, víspera del Maratón Valencia 2025.

No obstante para el domingo 7 de diciembre no hay previsión de lluvia y se espera una temperatura desde los 11º grados hasta los 17º. El sol está previsto que salga a las 08:06, horario previsto aproximadamente para el inicio de la carrera. En resumen lo normal es que haga un fenomenal día para celebrar el Maratón Valencia 2025, pero habrá que estar pendiente de que no varíe repentinamente la previsión en los últimos días.

Previsión actual del tiempo para el 7 de diciembre día del Maratón Valencia 2025 / ElTiempo.es

¿Cómo afecta el clima a los corredores del Maratón Valencia?

Aunque muchos corredores experimentados sepan perfectamente cómo se comporta su cuerpo con cada climatología el día de carrera seguramente habrá muchos corredores valencianos que no estén habituados a un día de perros, que también puede ocurrir. A priori el frescor de primera hora de la mañana es perfecto para iniciar la marcha, no obstante, debes estar pendiente del tiempo que vayas a estar parado esperando a la salida, puesto que puedes enfriarte muy rápidamente.

Por otro lado hay que tener un especial ojo con la humedad, ya que en las zonas cercanas a la Playa y al Puerto de València el porcentaje de esta puede aumentar, obligando al organismo a hacer un mayor esfuerzo. Mismo caso que para el viento, que en esa zona puede afectar si ese día hay rachas. Desde luego no se espera un día abrasante de calor sino un clima templado, estable y sin grandes oscilaciones, perfecto para la práctica deportiva.

Plano del Recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 / Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025

Consejos prácticos para combatir el clima el día del Maratón

Tal y como hemos comentado durante el artículo, lo normal es que haga un día agradable en el que la ropa elegida para la carrera sea la que considere cada corredor. Como mucho se puede añadir unos manguitos para aquellos con algo más de frío en los brazos para los primeros kilómetros de la carrera. Una gorra o visera nunca viene mal en caso de que el sol salga con más fuerza de lo normal y por supuesto un cortavientos o un abrigo deportivo para antes y después.